Česká Třebová, Lanškroun – Apokalypsou nazývají českotřebovští rybáři úhyn ryb, ke kterému došlo v minulém týdnu v řece Třebovce.

Rybáři z úseku řeky Třebovky vylovily přes 150 kg uhynulých ryb. | Foto: archiv rybářů

„Uhynulé ryby byly nalezeny od areálu firmy Techplast v Benátkách až po most u tenisových kurtů na Parníku, zhruba na kilometrovém úseku. Doslova rybí hřbitov byl u starého splavu v Benátkách," popisují rybáři.

Nebylo z čeho odebrat vzorek

Co ryby zabilo, nevědí. Smrtící pro ně byl středeční večerní déšť, zkázu odhalilo až čtvrteční ráno. Co voda spláchla do kanalizace svedené do řeky, už nešlo zjistit, nebylo z čeho odebrat vzorek. „Ve čtvrtek už z té trubky nic neteklo. Je to kanalizační trubka, do které má firma Techplast svedené dešťové vody ze střechy. Ale je tam napojeno ještě něco dalšího," vysvětlil hospodář českotřebovských rybářů František Jandera. Rybáři chtějí za pomoci odboru životního prostředí pátrat po možném zdroji otravy. Nebyla totiž první.

Třetí úhyn ve stejném místě

„Je to třetí letošní úhyn v tomto místě, předcházející byly ale menší," dodal rybář, který s ostatními členy místní organizace Českého rybářského svazu musel splnit smutný úkol a uhynulá těla vysbírat. Bylo jich přes sto padesát kilo… Jelec tloušť, plotice obecná, cejn velký, pstruh obecný, štika obecná, hrouzci, okouni, vzácné mřenky a bohužel i raci. Podle rybářů se život do mrtvého úseku vrátí až s první větší vodou.

Podobně smutný obrázek jako českotřebovským rybářům se v sobotu naskytl i rybářům v Žichlínku. „V sobotu v 11.12 hodin zasahovali hasiči z Lanškrouna u řeky Moravská Sázava v Žichlínku, kde došlo k úhynu ryb. Hasiči provedli průzkum řeky proti proudu až za přítok od Lanš- krouna, jednalo se přibližně o délku jeden kilometr. Nikde nebyl zjištěn původ a zdroj úhynu ryb," informovala mluvčí hasičů Vendula Horáková. Byly proto odebrány vzorky vody i několik uhynulých ryb a na místo byli povoláni pracovníci životního prostředí a člen rybářského svazu. Hasiči celou událost předali pracovníkům životního prostředí k prošetření.