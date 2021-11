Auta podél silnice, u domů chotovických lidí, za vesnicí… Všude. Chotovice se chystají na advent, místní lidé natahují kolem svých pozemků pásky.

„Zkažený advent, ty davy lidí jsou šílené,“ rozčiluje se na návsi starší žena.

K domu Václava Trunec na kopec ke kostelu je zákaz vjezdu, a tak všichni musí zaparkovat dole. Jenže v obci chybí parkoviště. Zejména víkendy jsou tady náročné. „Kapacita obce a parkovacích možností je velmi omezená. Budu rád, když pro návštěvu zvolíte dny od pondělí do pátku,“ informuje Václav Trunec na webu svého vánočně osvětleného domu.

Doporučuje parkovat v dolní části obce ve směru na Nové Hrady, na místních komunikacích, u požární nádrže a na místech méně nebezpečných. „Pozor při parkování na vjezdy, výjezdy od domů místních obyvatel,“ upozorňuje Trunec.

Václav Trunec zdobí svůj dům už dvacet let. Začínal s řetězem ve štítě domu a světly v oknech, dnes má ozdobený celý dům, zahradu, altán. Letos na domě rozsvítí zhruba 70 tisíc žárovek, jde o 30 kilometrů kabelů. Svítí od první adventní neděle až do Tří králů, a to každý den od 16.30 do 22 hodin. Každoročně ho to vyjde na několik tisíc korun.

Jenže mnozí řidiči si parkují, kde se jim zachce. I proto obec po minulých zkušenostech začala problém řešit. „Čekáme na vyjádření policie. Dali jsme nějaké náměty, jak by se dala situace v obci vyřešit dopravními značkami. Navrhujeme mimo jiné zákaz stání podél hlavní silnice,“ vysvětluje starostka Chotovic Marie Kudrnová.

Největší vánoční výzdobu má na svém domě už několik let Václav Trunec z Chotovic.Zdroj: Agentura Dobrý den

Navíc se domluvila se sousední obcí Příluka, že pro parkování využijí spojnici mezi oběma vesnicemi. „Od prosince bude možné parkování na pravé straně silnice z Chotovic do Příluky. Z komunikace vznikne jednosměrka, ale jen o sobotách a nedělích a ve svátky. Snad nám to aspoň trochu pomůže a vesnici se uleví. Soboty byly totiž vloni šílené,“ dodává Kudrnová.

Obec nemá žádné parkoviště, ani volnou zpevněnou plochu. Louku jim policie jako parkoviště nedovolila označit. Obec se snaží problém řešit, ale jedno je jasné. „Záleží na každém řidiči, kde zastaví. S tím nic neuděláme. Policie může dávat pokuty, ale to nic neřeší,“ podotýká starostka.

