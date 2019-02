Pardubický kraj, Chrudim - Řeka Chrudimka se v samotné Chrudimi letos zelená zase o něco víc, než tomu bylo v předchozích letech. V centru města jsou porostlé hlavně nánosy zeminy usazené pod stěnami říční regulace, avšak pod Letním stadionem se zeleň prodrala až do středu koryta.

Řeka v Chrudimi. | Foto: Deník/Marek Nečina

Sedimenty, navrstvené prouděním vody pod splavem, tady časem vytvořily dva bujně zarůstající ostrůvky. Většímu z nich dokonce vévodí přibližně pětimetrový keř.



HMYZÍ ELDORÁDO

„Máte to tu pěkně zarostlé, mně se to líbí. Jen aby z toho ale nebyl problém při případné velké vodě,“ přemítal včera nad vší tou zelení rybář, jenž teď tráví část dovolené u svých chrudimských příbuzných.



Na sytě zelený koberec trávy, obletovaný hmyzem a vyšperkovaný navíc i modrofialově kvetoucím keřem, je skutečně hezký pohled. Podle Milana Kvapila, ředitele pardubického závodu Povodí Labe, taková vegetace ničemu nevadí. „Z hydrologického hlediska jde o nevýznamnou věc, i když z pohledu estetického jsme samozřejmě schopni po dohodě takovouto záležitost řešit,“ uvedl Milan Kvapil.





ŘEKA JE POD DOHLEDEM

Podle ředitele je tu i ale další hledisko. „Je to celé složitější, protože vegetace, mezi kterou se kolikrát nacházejí i různé chráněné druhy rostlin, má svůj význam také pro pro živočichy, kteří se v ní mohou zdržovat. Takže pokud není v upraveném říčním korytě nějaký opravdu mocný nános, který by zužoval průtočný profil, tak se nic neděje. Samozřejmě je ale potřeba sledovat i to, aby se kvůli nánosům někde neucpávaly například česle nebo nějaké stoky ústící do řeky. Řešení by bylo nutné hledat i v případech, pokud by se jednalo o invazivní druhy rostlin,“ doplnil Milan Kvapil.