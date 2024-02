Levnější byla pouze škrabka na auto s termorukavicí. Zatímco v Rakousku za ni zákazníci zaplatí 4,99 eur, tedy 124,05 korun, v Česku je to 5,99 eur, což je 149 korun. „Upřímně řečeno, vůbec mě nepřekvapilo, že je v českém hobby marketu levněji než u nás. Spíš by bylo zvláštní, kdyby tomu bylo naopak. I vzhledem k výši výplat,“ zareagoval muž důchodového věku z Mistelbachu, který se představil jako Toni.

Až šokující byl pak rozdíl v ceně deseti litrů bílé malířské barvy. Redakce srovnávala různé značky, ovšem pokaždé se zhruba stejným výsledkem. V Rakousku zaplatí kutilové za bílou barvu neuvěřitelných 52,99 eur, což je asi 1317,33 korun. V České republice stálo deset litrů 26,11 eur, což je 649 korun. Obyčejná barva je tak v Rakousku o více jak polovinu draží než v tuzemsku.

Dražší byly v Rakousku i totožné výrobky stejných značek. Třeba vysokotlaký čistič Kärcher K4. Ten stál v akci v OBI v Mistelbachu 189,99 eur, tedy v přepočtu 4723,15 korun. UNI HOBBY v Hodoníně ho prodávalo za plnou cenu 4490 korun, tedy asi 180,61 eur.

Nesrovnatelně více musejí řemeslníci a kutilové v Rakousku zaplatit i za tak obyčejné věci jako je nerezová zednická lžíce, vrtáky, kladiva nebo třeba malířské pásky. Dražší je v zemi pod Alpami také zahradní náčiní, dřevěné brikety na otop, ale i semena k setí či pokojové květiny. Třeba orchideje stojí více jak jednou tolik.

„Otázkou jen je, zda je kvalita nabízených produktů totožná. Mluvím hlavně o potřebách pro řemeslníky. Laciné nerovná se totiž vždy dobré,“ zamyslel se Toni.

Vysvětlivky: cena produktů odpovídá přepočtu kurzu České národní banky k 30. lednu 2024.

Nákup v OBI v Mistelbachu (Rakousko)

• dřevěné brikety 10 kg – 124,05 Kč (4,99 eur)

• voda do ostřikovačů (do -20 stupňů Celsia) – 186,20 Kč (7,49 eur)

• kladivo (400 g) – 395,02 Kč (15,89 eur)

• zednická nerezová lžíce (180 cm) – 211,06 Kč (8,49 eur)

• vysokotlaký čistič Kärcher K4 – 4 723,15 Kč (189,99 eur)

• vrták (10 mm / 200 cm) – 213,55 Kč (8,59 eur)

• škrabka na auto - 124,05 Kč (4,99 eur)

• bílá malířská barva (10 l) – 1 317,33 Kč (52,99 eur)

• čističe Frosch do domácnosti (1 l) – 99,19 Kč (3,99 eur)

• malířská páska (50m x 19 mm) – 99,19 Kč (3,99 eur)

• orchidej – 621,25 Kč (24,99 eur)

celková cena: 8 114,06 Kč (326,39 eur)

Nákup v UNI HOBBY v Hodoníně (Česká republika)

• dřevěné brikety 10 kg – 95 Kč (3,82 eur)

• voda do ostřikovačů (do -20 stupňů Celsia) – 139 Kč (5,59 eur)

• kladivo (400 g) – 319 Kč (12,83 eur)

• zednická nerezová lžíce (180 cm) – 99 Kč (3,98 eur)

• vysokotlaký čistič Kärcher K4 – 4 490 Kč (180,61 eur)

• vrták (10 mm / 200 cm) – 179 Kč (7,20 eur)

• škrabka na auto - 149 Kč (5,99 eur)

• bílá malířská barva (10 l) – 649 Kč (26,11 eur)

• čističe Frosch do domácnosti (1 l) – 95 Kč (3,82 eur)

• malířská páska (50m x 19 mm) – 49 Kč (1,97 eur)

• orchidej – 249 Kč (10,02 eur)

celková cena: 6 464,68 Kč (261,94 eur)