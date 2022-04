Další články z Dobřenic najdete ZDE

„Specializuji se na poválečné kabriolety značky Škoda a také na československé formule z období 1967 až 1992,“ popisuje mi jádro své sbírky Pavel Kalina. Auta ho chytla už jako malého kluka. „Pročítal jsem svět motorů, už jako kluk jsem jezdil na motorkách a postupně jsem s nimi začal obchodovat,“ vzpomíná, když se rozhlíží po hale, kde stojí pětatřicet aut. Veterány bývalý strojvedoucí celý život kupoval, opravoval a zase prodával. „Je to, jako když brouk tlačí kuličku a ta se postupně nabaluje a zvětšuje. Tak rostla i moje sbírka. Za život jsem měl asi 300 veteránů a raritní kusy jsem si nechával. A teď moje sbírka vykrystalizovala do tady těch 35 krásných aut,“ rozhlíží se hrdě po staré tovární hale s přiznaným dřevěným krovem.

Podél stěn stojí poválečné kabriolety značky Škoda. Od modelu Tudor, přes Felicii, Garde, nebo kabrio verze Favorita a opět - tentokrát novodobá - Felicia z 33 kusové edice MTX cabrio. Nechybí nejrůznější „lahůdky“, jako třeba elekromobil z devadesátých let Favorit Pick-up s nájezdem pouhých 2100 mil, který vlastnilo město Oxford.

Dobřenická Cabrio gallery je zaměřená na poválečné kabriolety značky Škoda a také na československé formule z období 1967 až 1992.Zdroj: Deník/Jiří Fremuth

Za největší perlu své sbírky považuje Pavel Kalina Škodu 440 Karosa: „Byl to sportovní prototyp na testování nových technologií v automobilizmu. Auto má laminátovou karosérii, vpředu torzní tyče a vzadu odpružení na vzduchových vacích. Je to vlastně taková vědecká laboratoř budoucnosti.“ Právě tohle auto, jehož design doslova hladí a lavíruje na hranici umění, chce na své veteránské srazy dostat řada organizátorů. Majitel dobřenického muzea jim rád vyhoví. Říká, že veteráni musí jezdit a ne být zavření ve sterilním prostředí. „Nechávám lidi, ať si do auta klidně sednou. Děti ať si třeba zatroubí, vezmou do ruky volat. Baví mě sledovat, jaké zažívají pocity.“ Asi i proto jsou téměř všechna auta sbírky pojízdná.

Právě na unikáty se sběratel veteránů zaměřuje. Dalším je replika Porsche 550 Spyder, ve kterém se zabil americký herecký idol a rebel James Dean. Auto je zajímavé tím, že se v devadesátých letech vyrábělo ve Velké Británii na základech Škody Rapid. „Důvod je jednoduchý, bylo to levné. Vytvořili ale krásné dílo za nejnižší možné peníze. Originál Porsche 550 Spyder dnes stojí pět a půl milionu dolarů, tohle stálo v Holandsku 20 tisíc euro. Ale emoce zažíváte za volantem stejné,“ myslí si Pavel Kalina, který se svými veterány často a rád závodí. Možná i prosto se dal na sbírání čekoskoslovenských formulí. „Měl jsem štěstí, že jsem formule začal sbírat ještě v době, kdy ještě vůbec byly a ještě se daly koupit za rozumné peníze. Kupoval jsem je přímo od závodníků. Postupně jsem získal celou kolekci závodních formulí firmy Metalex, abych mohl ukázat evoluci československých formulí,“ říká a hned se souká do jednoho z 12 kokpitů:

„Ve veteránu prožíváte štěstí. To je adrenalin jako hrom. Za vámi burácí motor a jen pár decimetrů od vás se míhají další formule, tohle se musí zažít,“ září oči Pavlu Kalinovi, který každému rád svojí sbírku ukáže. Jeho muzeum s vůní benzinu Cabrio gallery je v Dobřenicích na Hradecku přístupné každou sobotu od 9 do 17 hodin.