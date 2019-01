Pardubický kraj/ Pardubicko, Chrudimsko - Čarodějnice o víkendu pořádají slet, hasiči budou v pohotovosti.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

Už od keltských dob bývá zvykem koncem dubna zapálit velké ohně a u nich se veselit. Původní svátek Beltine si dnes připomínáme jako „pálení čarodějnic" prakticky v každé obci.

Kdo by chtěl okusit „tradiční" způsob vítání přechodu do teplé a světlé poloviny roku, tak Bójové v archeoparku u Nasavrk na Chrudimsku pořádají tuto sobotu oslavy Beltinu.

„Uvidíte oživlý keltský dvorec, ochutnáte dobroty z kuchyně a odpoledne nazdobíme a vztyčíme májku a samozřejmě nás čeká i beltinový ohňový obřad," přibližuje program náčelník Bójů Lukáš Blažek.

Stovky hořících ohňů nenechají klidně spát hasiče. „Místo pro rozdělávání ohně by mělo být vzdálené minimálně padesát metrů od okraje lesního pozemku a řádně odděleno od hořlavého materiálu. Zakázáno je například rozdělávat oheň ve vysoké suché trávě nebo strništi. Lidé by při rozdělávání ohně měli dbát i na bezpečnou vzdálenost od stohů, obytných a hospodářských stavení. Oheň by se v žádném případě neměl nechávat bez dozoru a následně by se mělo zkontrolovat, zda je ohniště důkladně uhašeno, například zalité vodou nebo zasypané zeminou. Při samotném pálení by lidé měli mít po ruce hasební prostředky jako vodu, lopaty nebo hasicí přístroje. Pálení by se mělo provádět jen za bezvětří," uvádí základní poučky mluvčí hasičů Martina Žahourková.

Pálení čarodějnic na Pardubicku

Břehyť - Neděle. V 17.30 lampionový průvod od školky směr hřiště, kde se bude konat volba Miss čarodějnice i soutěže pro děti.

Býšť - Na výběr je v neděli ze dvou možností: V 18.00 hodin na Bumbálce v čarodějnických krojích se soutěžemi, nebo od 19:00 hodin v Bělečku na louce za školou.

Choltice - V neděli od půl šesté na děti čeká tvořivá dílna, ale i diskotéka, šermířské vystoupení a lampionový průvod, zapálení vatry a na závěr ohňostroj.

Kunětická hora - Pozor! Akce Let čarodějnic se tento rok pod Kunětickou horou nekoná!

Opatovice nad Labem - Od 17.30 v neděli u hřiště si můžete opéct buřt a zvolit nejkrásnější čarodějnici.

Pálení čarodějnic na Chrudimsku

Bítovany - Bítovanské čarodky se uskuteční v neděli od šesti večer na louce za Penzionem a restaurací U Nováků.

Hlinsko - Hlinečtí zapálí vatru v neděli o půl osmé u Lípy. Na parkovišti před zimním stadionem bude od osmi koncert skupiny Artur.

Chrudim - Pálení čarodějnic v chrudimském Leťáku začne v neděli v pět. Připravené jsou soutěže pro děti. Zapálení velké hranice je v plánu mezi 19.00 a 19.30. Po setmění se bude promítat film pro děti i dospělé.

Ronov nad Doubravou - Ronovší skauti pořádají slet čarodějnic v neděli od osmi večer. Na programu je: Carusošou čarodějnic, volba Miss, ďábelské soutěže, pekelný tanec a disko šou.

Skuteč - Pálení čarodějnic a studentský majáles se uskuteční v areálu městských sportovišť v neděli od 15.00. Vystoupí tu například revival skupiny Rammstein.

Žďárec u Seče - Tradiční pálení čarodějnic se ve Ždárci uskuteční v neděli. Občerstvení je zajištěno, oheň vzplane ve 20.00.