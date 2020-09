Podle Krajské hygienické stanice je v Pardubickém kraji celkem 778 osob s potvrzenou nákazou. „Aktuálně je 257 nemocných, nejvíce na Pardubicku,“ informují krajští epidemiologové.

Podobná situace se v kraji odehrávala už na přelomu března a dubna. Odlišná je však věková struktura pozitivně testovaných. „Zatímco při jarním vrcholu epidemie virus útočil především na třicátníky až šedesátníky, o prázdninách se situace proměnila. V posledních týdnech skoro třetinu nakažených tvoří mladí lidé od 15 do 29 let,“ upozorňuje vedoucí oddělení datové žurnalistiky Deníku Aleš Vojíř.

Když se k této věkové skupině připočítají děti do 14 let, jedná se přibližně o dvě pětiny všech nakažených. Současně se ale zdá, že virus slábne. „Jak ale ukazují čísla o počtu hospitalizovaných a těžkých případů, nejedná se o nic alarmujícího,“ pokračuje Aleš Vojíř.

Jarní nárůst onemocnění se v Pardubickém kraji výrazněji projevil v týdnu od 23. do 29. března, kdy epidemiologové evidovali 46 nakažených. Z pohledu věkové struktury byla nákaza rovnoměrně rozvrstvena populaci mezi 15 až 59 rokem. Na pomyslný vrchol vystoupala epidemie na přelomu března a dubna. Pozitivně testováno na Covid bylo 101 obyvatel kraje.

Onemocnění postihlo všechny věkové skupiny obyvatel. Mezi nakaženými byl dokonce i senior starší devadesáti let. Nejpočetnější však byla už tehdy skupina patnácti až devětadvacetiletých. Další měsíce přinesly zklidnění. Počet nakažených nepřekročil padesátku.Nejzasaženější skupinou byli, až na výjimky, lidé mezi třicátým a šedesátým rokem.

Mladí lidé v ohrožení?

Zlom nastal v srpnu, počty pozitivně testovaných začaly den ze dne narůstat. Hned první srpnový týden se statistiky přehouply přes padesátku nemocných. Následně překročila ostře sledovaná čísla hranici sedmi a devíti desítek obyvatel s „koronavirovou“ diagnózou. A měnit se začala i věková skladba nakažených. Od 20. srpna jsou nejpočetnější skupinou mladí lidé od 15 do 29 let.

Školy, internáty, koleje

Poslední srpnový týden sice tuto skupinu přeskočili nemocní ve věku 45 až 75 let, ale je otázka, jak se na počtech nakažených odrazí návrat žáků, středoškolských i vysokoškolských studentů do školních lavic, na internáty a koleje, upozorňuje Aleš Vojíř.

Datová analýza rovněž ukázala, že v nejohroženější skupině, kam patří senioři, se v Pardubickém kraji, statisticky vzato koronavirus téměř nešířil. Za uplynulý půl rok dominovala skupina obyvatel nad šedesát let v počtech nakažených jen třikrát, první týden v květnu, na přelomu června a července a na konci srpna.

Náhledy k zamyšlení poskytuje i analýza věkové skladby nemocných po jednotlivých okresech Pardubického kraje. Nejvyšší počty nakažených na Chrudimsku souvisely ve dvou případech ze tří opět se skupinou mladých lidí ve věku 15 až 29 let. První vlna se odehrála na přelomu března a dubna, druhé v polovině srpna.

Podobný průběh měla v předchozích týdnech epidemie na Pardubicku. Mladé lidi od 15 do devětadvaceti let nejvíce zasáhla na začátku dubna a v polovině srpna. Rovněž na Orlickoústecku postihl Covid nejvíce mladých lidí v půli srpna. Další vrcholy však proběhly v týdnu od 20. do 26. července a na začátku srpna. Na Svitavsku se lidé mezi 15 a devětadvaceti nejvíce potýkali s Covidem od 10. do 30. srpna.

Celostátně, po zhoupnutí mezi koncem března a polovinou dubna, začala křivka šíření nákazy mezi mladými lidmi strmě stoupat 20. července.