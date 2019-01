Východní Čechy – Relativně vysoká nezaměstnanost, nízké mzdy… Pardubický kraj v řadě ekonomických srovnání se zbytkem republiky evidentně zaostává.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Libor Plíhal

A přesto, zdejší průmysl je třetí nejvýkonnější ze všech 14 českých krajů. Hned za průmyslem ve středních a severních Čechách. Naopak Královéhradecký kraj, kde jsou mzdy vyšší, naopak ve výkonnosti průmyslu patří do spodní třetiny tabulky. Ukázala to čerstvá data statistiků (viz tabulka ČSÚ).

„Výší dosažených tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy v přepočtu na jednoho zaměstnance se řadil Pardubický kraj na třetí místo v České republice za kraj Ústecký a Středočeský,“ uvedli statistici.

Mzdy v průmyslu v Pardubickém kraji naproti tomu patří mezi trojici nejnižších v Česku.

Na jednoho zaměstnance v průmyslu v Pardubickém kraji podle statistik za minulý rok připadají tržby za prodej výrobků a služeb 4,7 milionu korun. Takto vysokou sumu způsobuje množství zdejších velkých strojírenských a chemických podniků. Mezi nejvýznamnější průmyslové firmy patří Foxconn, který vyrábí počítačové komponenty, chemička Synthesia nebo rafinerie Paramo.

Naproti tomu Královéhradecký kraj s větším zastoupením lehkého průmyslu vyprodukoval vloni v přepočtu sotva polovinu tržeb, necelých 2,8 milionu na zaměstnance.

Mzdy v průmyslu v Pardubickém kraji se přitom drží hluboko pod celorepublikovým průměrem i přes to, že se zde loni průměrná mzda meziročně zvýšila o 3,5 procenta. V průmyslových podnicích se 100 a více zaměstnanci průměrně brali 23 359 korun, celorepublikový průměr je téměř o 3000 korun vyšší.

V Královéhradeckém kraji jsou výdělky jen o málo vyšší. Nejvíce vydělávají zaměstnanci v průmyslových odvětvích v Praze a Středočeském kraji, kde mzdy přesahují 30 tisíc korun.