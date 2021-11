/VIDEO, FOTO/ Pokles betonové konstrukce na stavbě dálničního mostu nad železničním koridorem u Uherska na Pardubicku, kvůli kterému se před týdnem téměř zastavila zdejší vlaková doprava, způsobila chyba v propočtech betonáže. Uvedla to Česká televize. Zřícení mostu nehrozí, opravy ale potrvají několik týdnů, což opět komplikuje stavbu zdejšího, už tak zpožděného úseku D35.

Most pro dálnici D35 nad hlavním českým železničním koridorem bude jedinečným v Česku díky své otočné konstrukci. | Foto: ŘSD

Zřícení mostu nehrozí, opravy ale potrvají několik týdnů a není kvůli tomu vyloučeno další zpoždění otevření celého 13kilometrového úseku dálnice D35 z Časů na Pardubicku do Ostrova před Vysokým Mýtem. To bylo kvůli komplikacím při technologicky unikátní stavbě mostu odloženo již jednou, a to na konec příštího roku.