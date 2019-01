Ohlédnutí za rokem 2012…

Z požáru hotelu Vista v Dolní Moravě. | Foto: archiv HZS Pardubického kraje

Leden

1. ledna

Třicet pět minut po půlnoci přivítali v porodnici Orlickoústecké nemocnice na svět Ondřeje Militkého z Chocně. Stal se prvním občánkem narozeným v roce 2012 v Pardubickém kraji.

1. ledna

V Dolní Dobrouči hořela v noci truhlárna. Uvnitř objektu hasiči našli mrtvého psa, který se sem zřejmě schoval před silvestrovskými petardami a udusil se zplodinami.

1. ledna

V Bystřeci zhruba půl hodiny před polednem vybuchl v bytovém domě plynový kotel. Při výbuchu byl vážně zraněn čtyřicetiletý muž.

2. ledna

Premiérový den, kdy nově na úřady práce vyrazili lidé pro dávky určené zdravotně postiženým, příspěvky na péči a dávky hmotné nouze, proběhl na Orlickoústecku bez excesů.

4. ledna

V Rudolticích začali policisté vyšetřovat smrt třiatřicetiletého muže, jehož tělo bylo objeveno v autě na silnici.

5. ledna

Začala Tříkrálová sbírka, kterou na Orlickoústecku organizuje Oblastní charita Ústí nad Orlicí. V rámci sbírky se konaly i dva koncerty.

7. ledna

Josef Štěpánek z Letohradu-Kunčic slavil své 102. narozeniny. Popřát mu přišli i zástupci městského úřadu.

7. ledna

V Petrovicích na Lanškrounsku hořelo ve starší obecní bytovce. Dvě osoby skončily v péči lékařů: jedna s popáleninami, druhá se nadýchala jedovatých zplodin.

7. ledna

Česká Třebová hostila další setkání sběratelů pivovarských suvenýrů, které navazuje na místní pivovarnickou a sběratelskou tradici.

10. ledna

Na Orlickoústecku došlo ke dvěma loupežným přepadením. V Ostrově lupič přepadl poštovní úřad, v Žamberku peněžní ústav.

10. ledna

Orlickoústecká nemocnice otevřela moderní gastroenterologii. Přestavbu pracoviště se statutem Centra pro prevenci kolorektálního karciomu (nádoru zažívacího traktu) finančně podpořil Pardubický kraj.

12. ledna

Na brněnském výstavišti se otevřely brány veletrhu cestovního ruchu Regiontour 2012, prezentovány na něm byly i turistické zajímavosti Orlickoústecka.

17. ledna

Jak informoval Orlický deník, vyhodnocena byla soutěž Sázavské betlémy. Nejhezčí betlém z chleba podle odborné poroty vytvořily děti ze Základní školy v Tatenici.

18. ledna

V ústecké Malé scéně se konala vernisáž výstavy a slavnostní večer věnovaný mezinárodním závodům ve sjezdovém lyžování mládeže Skiinterkritérium. Jejich 50. ročník se jel na konci ledna v Říčkách v Orlických horách.

18. ledna

Čtrnáctiletá dívka se zranila v lyžařském areálu Dolní Morava. S vážným zraněním hlavy byla vrtulníkem transportována do nemocnice.

21. ledna

Žamberk si připomněl výročí tragického konce paraskupiny Barium. V části města Polsko se konal vzpomínkový akt.

21. ledna

Kozlovský kopec u České Třebové se o víkendu stal místem zimního táboření.

25. ledna

V Domově důchodců v Ústí nad Orlicí oslavila Marie Čechová krásných 100 let.

28. ledna

Do Chocně se sjeli zimní plavci z celé republiky, konal se zde jednačtyřicátý ročník Zámeckého okruhu.

28. ledna

V Panském domě v Chocni se uskutečnil desátý ročník Modrého bálu. Výtěžek benefičního plesu činil zhruba 35 tisíc korun.

28. ledna

Velkého úspěchu dosáhla Veronika Bílková, studentka ústecké Střední školy uměleckoprůmyslové, vyhrála celorepublikovou soutěž „Navrhni si vlastní koberec – Komfort ti ho vyrobí".

Únor

1. února

Lyžařům začal sloužit nový „Peklácký skibus", lyžaře a snowboardisty vozil z Ústí nad Orlicí přes Dlouhou Třebovou do Skiareálu Peklák.

3. února

Tuhé mrazy působily problémy i železničářům, technická závada na výhybce narušila provoz na hlavním železničním koridoru mezi Chocní a Zámrskem.

4. února

Oblastní charita Ústí nad Orlicí zveřejnila výsledky Tří-králové sbírky na Orlickoústecku. Skupinkám koledníků se podařilo nasbírat do pokladniček 1 983 257 korun.

4. února

V nádražní restauraci v České Třebové byl na toaletách nalezen mrtvý 39letý muž. Záhadně zemřelý byl nalezen v České Třebové i několik dní předtím, strážníci jednapadesátiletého muže objevili při běžné kontrole v autě na parkovišti v centru města. Policie nakonec potvrdila, že na smrti dvou mužů neměla účast druhá osoba.

7. února

Policisté zadrželi čtyřiatřicetiletého muže, obviněn byl ze spáchání zločinu znásilnění a přečinu porušování domovní svobody. Muž zaútočil na ženu v jednom z bytů na sídlišti Lhotka v České Třebové.

9. února

Ve Střední odborné škole a středním odborném učilišti v Lanškrouně se konal další ročník Kalibr Cupu, soutěže žáků odborných škol v kadeřnické a kosmetické tvorbě a nehtové modeláži.

9. února

Na pražském výstavišti začal 21. středoevropský veletrh cestovního ruchu Holiday World. Největší města okresu se prezentovala samostatnými stánky.

9. února

V Letohradu došlo k výpadku dodávky pitné vody, když vlivem silných mrazů praskl vodovodní řad.

11. února

Dramatickou noc zažila z pátku na sobotu skupina katolické mládeže z Prahy, která nocovala na faře v Českých Petrovicích. Střechu fary zachvátil oheň. Osm dětí ve věku od dvanácti do patnácti let a tři instruktoři opouštěli objekt oknem.

14. února

V odběrovém centru hematologicko transfuzního oddělení Orlickoústecké nemocnice v Ústí nad Orlicí se konala akce „Kdo miluje, daruje krev".

16. února

Region stejně jako celou republiku postihla sněhová kalamita, s přívaly sněhu bojovali v prvé řadě silničáři.

17. února

V lyžařském středisku Dolní Morava zemřel lyžař, nalezen byl v bezvědomí na sjezdovce.

17. února

V Králíkách začal 52. ročník králického karnevalu, který obohatilo i několik novinek.

18. února

Čtyřicáté Hry bez katastru hostil Přívrat. Sportovně-recesní klání tentokrát vyhrál domácí tým.

18. února

Poblíž železniční zastávky Zádolka u Semanína usmrtil vlak EuroCity člověka.

20. února

V Divišově divadle v Žamberku oceňovali talentované děti a mladé lidi. Vyhlášeny byly výsledky ankety Talent 2011.

22. února

Škodu přes jeden milion korun za sebou zanechal „červený kohout", který řádil v továrně v Chocni. Hořela zde čisticí linka bavlny.

24. února

Na Červenovodském sedle do neděle závodili musheři, probíhal zde desátý ročník závodů psích spřežení O pohár Lady Bright Magadan.

27. února

Na zámku v Lanškrouně byla vyhodnocena anketa „Mládež reprezentuje město Lanš- kroun", jejímž prostřednictvím město oceňuje mladé lidi za jejich úspěchy.

29. února

I v našem okrese slavili narozeniny lidé, kteří mají v rodném listě 29. únor. V kalendáři je jednou za čtyři roky.

Březen

1. března

Začal Březen – měsíc čtenářů. Motto dalšího ročníku celostátní akce bylo „Sladký život s knihovnou".

2. března

V Dolní Dobrouči srazila dodávka devítileté dítě. Utrpělo těžké zranění.

2. března

Miroslav Štěpán z žamberského aeroklubu byl při slavnostním ocenění nejlepších leteckých sportovců za rok 2011 vyhlášen nejlepším sportovcem Plachtařského Old Timer Klubu za rok 2011.

4. března

V lyžařském areálu Peklák v České Třebové byla uspořádán třetí ročník akce Sjezd na čemkoliv.

7. března

V lanškrounském kině se konal filmový festival, který přiblížil tibetskou kulturu a problémy Tibeťanů ve své zemi i v exilu. Na podporu Tibetu také v některých městech vyvěsili tibetskou vlajku.

10. března

Adrenalinové závody „Choceňský buben" přilákaly opět velký počet startujících a mnoho set diváků.

12. března

V historické budově ústeckého nádraží se zřejmě poprvé hrálo divadlo. Ostravské Národní divadlo moravskoslezské přímo v lokále uvedlo hru Moskva – Petušky.

16. března

V České Třebové se konala postupová přehlídka amatérského divadla v Pardubickém kraji Zlom vaz po XII.

17. března

V rámci celosvětové kampaně Clean up the World, jejímž cílem je jarní úklid přírody, byla uklizena i Střelnice u Semanína.

18. března

Patnáctý ročník zimního táboření se konal o víkendu na Králickém Sněžníku.

23. března

V Pardubicích byly vyhlášeny výsledky krajského kola soutěže Zlatý erb 2012. První místo získal Lanškroun.

25. března

Měnil se zimní čas na letní. V souvislosti se změnami času zavedli v Dlouhoňovicích krásnou tradici. Během nocí, kdy se posunují ručičky hodinek, čtou dětem z knížek.

25. března

Vladimír Čermák z Tatenice dožil sta let. S rodinou své jubileum slavil v prostorách místního zámku.

26. března

Letohradské soukromé gymnázium hostilo v posledním březnovém týdnu studenty a profesory z italské Verony a francouzského Lyonu.

27. března

Přílet záchranářského vrtulníku si vyžádala dopravní nehoda motocyklisty, který se na Králicku střetl s autem.

28. března

Vlaky na hlavním železničním koridoru zastavil opilec, který se pohyboval v kolejišti na železničním mostě v Dlouhé Třebové. Policii se podařilo sedmačtyřicetiletého muže zajistit po necelé hodině.

28. března

V Černovíře u Ústí hořela truhlárna. S ohněm bojovalo šest hasičských jednotek.

30. března

Hotel Vista v Dolní Moravě pod Králickým Sněžníkem zachvátily těsně před dokončením stavby plameny. Požár v luxusním wellness rezortu se rozšířil ze střechy přes šachty do dolních pokojů.