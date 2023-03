/FOTO,VIDEO/ - Už jste byli ve swapovací chaloupce? Že nevíte, o co jde? Pojďte se ni podívat. Našli byste ji v Neratově v Orlických horách kousek za bývalou školou, kde sídlí sdružení Neratov.

Neratovská SWAPovací chaloupka | Video: Deník/Jana Kotalová

Knížky, oblečení, botky pro děti, ale i střevíčky na ples nebo hračky a další kousky si už našly cestu do takzvané SWAPovací chaloupky v Neratově. Přijít si vybrat můžete i vy. Anebo zase něčím užitečným do ní přispět.

"Přijďte si vybrat oblečení, boty, knížky, hračky a další krásné věci. Máme otevřeno od 8 do 17 hodin," zvou facebookové stránky neratovské SWAPovací chaloupky.

Provozovatelé jen prosím o udržování čistoty a pořádku: "Prosíme o uložení věcí do poliček, na ramínka a na stůl (podle toho, co nabízíte)."

SWAPovací chaloupka se objevila v Neratově už v únoru. Její fungování je založeno na jednoduchém principu: Zkusme přestat plýtvat věcmi a pojďme je sdílet s ostatními.

Máte doma věci, které už nepotřebujete, je vám je líto vyhodit, jsou v dobrém stavu a mohou posloužit někomu jinému? Stačí je přinést. A něco, co se vám hodí, si zase odnést.

"Swapovací chaloupka vznikla v rámci projektu zastřešení kontejnerů. Úplně skvěle se to uchytilo. Ještě jedno SWAPovací místo je v Líšnici u Žamberka v autobusové zastávce, je tam otevřeno 24 hodin denně a může se tam zastavit kdokoli. Tam jsem se možná nejvíc inspirovala pro chod SWAPovací chaloupky v Neratově. My tedy máme v chaloupce otevírací dobu, nejvíc lidí chodí asi o víkendu, ale určitě tam zajdou i v týdnu. Ty věci se tam točí hodně. Díky facebooku se to hodně rozkřiklo," vysvětluje Zdislava Tomanová.