Pardubice - V Pardubicích roste počet soukromých základních škol. První rok se vyučuje ve škole V Pohybu v budově Domu dětí a mládeže Beta ve Štolbově ulici, která se profiluje jako komunitní škola s rodinnou atmosférou. Montessori škola Na cestě by se měla otevřít letos v září.

Montessori pedagogika klade důraz na respektování dítěte a jeho individuality učitelem, který má být rádcem a rovnocenným partnerem žákům a pomáhat jim na cestě k objevování světa a učení se. Kritici metody upozorňují na to, že výuka pracuje s individuálním tempem dítěte, a pokud by dítě přešlo do běžné školy, nemuselo by tempu třídy stačit. Poukazují i na to, že některé děti potřebují vedení učitele a v montessoriovské třídě, kde se učí, co právě chtějí, pak nejsou šťastné. V Pardubicích měla být i ScioŠkola, za níž stojí ředitel společnosti Scio a zakladatel soukromé školy PORG Ondřej Šteffl. Souhlas města získala již v roce 2015. „ScioŠkola v září 2017 nakonec nevznikne. V Hradci Králové nemáme souhlas města a budovu. V Pardubicích nemáme budovu. V současné chvíli se chceme zaměřit na jiné lokality," uvedla společnost.

V Pardubickém kraji je podle školského portálu 236 základních škol.