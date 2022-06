"Když na Dni dopravní bezpečnosti v Pardubicích do simulátoru dopravní nehody posadíte naše tiskové oddělení, co se dozvíte? Jak hlasitě ječí Lucie Klementová. Že vám létá kolem hlavy všechno, co máte v kabině. Jako v pračce. Jiří Sejkora si to užívá (protože to je jen jako) Bezpečnostní pásy tam nejsou pro legraci. Poutejte se," vyzývají po své zkušenosti strážníci a přikládají z kabiny vozu natočené video.