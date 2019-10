Božena Ivanová, rozená Koutná, vstoupila v Jefremově v srpnu 1944 do 2. československé samostatné paradesantní brigády v SSSR. Aby mohla být jako mladičká dívka vůbec odvedena, musela si Božena Koutná narozená v květnu 1927, "přidat" ke svému věku rok navíc.

"Otec pracoval v Sovětském svazu v podnicích těžkého průmyslu a v roce 1941 se podílel na evakuaci technologických továrních zařízení do týlu. Celá naše rodina se pak přesunula do Omska a následně do Alma-Aty, kde jsme uslyšeli zprávu o formování československé zahraniční jednotky. Uposlechli jsme výzvy a vydali se na strastiplnou cestu do Buzuluku, kam jsme dorazili v srpnu 1942. Tehdy mi bylo patnáct let," vzpomíná Božena Ivanová.

Před koncem roku 1943 byla posádka v Buzuluku zrušena, následoval přesun do Jefremova, kde Božena Koutná prodělala spojařský i tvrdý parašutistický výcvik. Slavnostní přísahy příslušníků se zúčastnili brigádní generál Heliodor Píka nebo poválečný komunistický prezident Klement Gottwald.

"Ne každý mohl skákat, protože byl nutný přímý souhlas vojenského lékaře. Sovětští instruktoři měli na starost instruktory naše a ti potom zase nás," pokračuje oceněná žena ve vzpomínkách. "Výcvik byl tvrdý a náročný a probíhal v pravé ruské zimě. Skákali jsme z upoutaného balonu z výšky 700 až 800 metrů, to podle počasí. V proutěném koši byl vždy instruktor a tři vojáci. Když skákaly ženy, nelenili snad všichni důstojníci přijít na doskokovou plochu a podívat se na jejich debakl. Ale ten se nekonal, ba ani předpovídaný a toužebně očekávaný odchod k mamičke," říká Božena Ivanová.

Z Jefremova se přes Proskurov dostala do malé obce poblíž Przemyśle, kde se přebalovaly a kontrolovaly padáky před odesláním na frontu. Zde se znovu setkala se svými rodiči. "S tatínkem jsme se brzy rozloučily, šel na frontu k Jaslu. Maminka šla se žlučníkovými problémy do nemocnice. Maminku propustili z nemocnice, padáky byly předány, tak jsme se vypravily za naším vojskem přes Dukelský průsmyk," popisuje Božena Ivanová.

Dukelským bojištěm obě ženy prošly začátkem ledna 1945. A potom přes celé Slovensko až do Kroměříže. "Byl konec války a do České Třebové k babičce nebylo daleko. Prvního června jsem byla v hodnosti svobodníka demobilizována a spolu se mnou i maminka. A do civilního života se vrátil i můj tatínek," končí svoje vzpomínání.

V České Třebové žije vyznamenaná válečná veteránka Božena Ivanová od roku 1963, pracovala zde jako úřednice zásobovacího skladu železnic. V loňském roce obdržela ocenění Za zásluhy o Pardubický kraj.

