Do tanečních rouška ano, nebo ne? Taneční škola z Chrudimska tvrdí, že je tanečníci mít nemusí. Ministerstvo zdravotnictví ale v tom má jasno. „Musím si roušku nasadit v tanečních a během tanečních kurzů? Ano, uvnitř budov je rouška povinná a v tomto případě se nejedná o sport,“ vysvětluje ministerstvo zdravotnictví.

I to byl důvod, proč Svitavy prozatím taneční kurzy neotevřely. „Ano, roušky jsou hlavní důvod, proč jsou kurzy zrušené. Míváme většinou přihlášených osmdesát párů. Navíc opatření se pořád mění. Přišlo mi nesmyslné, aby tancovali v rouškách. Pokud se ale změní situace, tak můžeme začít v podstatě kdykoliv,“ uvedl Petr Mohr, ředitel Střediska kulturních služeb Svitavy.

Taneční měly ve Svitavách začít už 10. září.

A nyní to navíc vypadá, že opatření budou spíš zpřísňována než rozvolňována. „Možná nás k tomu situace dožene a bude se tancovat i v rouškách, protože mládež opravdu má zájem tancovat a my nechceme o rok přijít. Uvidíme, jestli na to přistoupíme,“ dodal Mohr.

Dodržují nařízení

V Pardubicích v Kulturním domě Hronovická se už tancuje a všichni účastníci musí mít roušky. „Hygienická situace je vážná a nařízení Ministerstva zdravotnictví jsou jasná a my se podle nich musíme řídit. To, že to v konkurenčních tanečních v Pardubicích a Pardubickém kraji není od 10. září dodržováno, je nám líto, ale je to zodpovědnost každého pořadatele, zda chce dodržovat nařízení vlády, ministerstva a hygienických stanic,“ uvedli Smejkalovi, kteří v Pardubicích pořádají taneční kurzy.

Ještě minulý týden se na Chrudimsku tancovalo bez roušek. „Naše taneční škola pořádá taneční kurzy v Chrasti. Už jsme měli lekce a tanečníci tancovali bez roušek, chlapci měli bílé rukavičky. Diváci měli nasazeny roušky. Páry se mezi sebou nestřídaly, chlapec tancoval s jednou dívkou celou lekci,“ sdělila Hana Černá z taneční školy Bohémia z Chrasti.

V Litomyšli se tradičně konají kurzy až od ledna. Programovou nabídku měnit ve Smetanově domě v Litomyšli ale určitě nehodlají, pouze ji přizpůsobí aktuálním koronavirovým opatřením, které budou platné přímo pro město. „Podle výroků pana premiéra Babiše z posledních dnů lze těžko odhadnout, jakým směrem se bude roušková situace vyvíjet. Z tohoto důvodu dopředu nebudu zavádět žádná opatření týkající se omezení našich zákazníků nebo klientů, jelikož jsem přesvědčen, že bych se stejně netrefil,“ podotkl ředitel Smetanova domu Leoš Krejčí.

S plesovou sezonou zatím pořadatelé počítají. Ve Svitavách jsou termíny obsazené. Zda se bude tančit i na bálech, ale není nyní jasné.