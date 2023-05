Už od června roku 2020 hlídá dodržování padesátky stacionární radar v Dobrušce - mimo centrum na příjezdové cestě od Opočna. Důvodem je to, že právě ji musí překonávat návštěvníci nedalekého sportoviště, a tak bylo třeba řidiče v těchto místech v jízdě umírnit. Zčásti se to podařilo. Ačkoli i za loňský rok dosáhl celkový výběr pokut téměř 12 milionů korun. Úsekové měření se pak loni rozjelo v Lípě nad Orlicí. I tady účel splnilo.

„Solnice chystá měření v Ještěticích, v Kvasinách to budou asi dva úseky a v Potštejně se bude měřit na silnici I/14. Co jsem slyšel, v Kvasinách by provoz mohl být zpuštěn v létě. O tom, kdy to bude v Potštejně, zatím nemám informaci,“ dodává rychnovský starosta.

Úsekovým měřením v Ještěticích chce Solnice zamezit neustálému překračování povolené rychlosti na “čtrnáctce“, hlavním tahu z Rychnova na Dobrušku. Měřit se bude po celé délce průjezdu Ještěticemi.

Nohu z plynu! Nové kamery číhají na piráty silnic v Lípě nad Orlicí

Pro řešení neutěšené dopravní situace se Solnice rozhodla před třemi lety, tehdy ještě vyhlídky na zřízení úsekového měření neměla, zpomalit motoristy tu měly alespoň vjezdové brány. Ty byly dokončené teprve na podzim loňského roku, přinesly určitá zlepšení, i když u některých řidičů se minuly účinkem a utrpěly už první šrámy.

„Co považuju za dobré, že se nám v rámci toho podařilo posunout začátek Ještětic před křižovatku ve směru od Solnice a tím jsme udělali i bezpečnější průjezd touto křižovatkou. Na druhé straně vjezdová brána významně pomohla bezpečí cyklistů,“ shrnul opatření na začátku roku starosta Solnice Jan Hostinský.

Podle něj spojení s úsekovým měřením přinese větší efekt.

„V průběhu tohoto, nejpozději příštího týdne se zařízení budou instalovat a v průběhu května bude zahájen zkušební provoz,“ uvedl solnický starosta.