Před 105 lety pohltily plameny rychnovské gymnázium i střechu zámeckého kostela

Vraťme se do Rychnova nad Kněžnou o 105 let zpět, je brzy ráno 6. dubna 1918. U zdejšího gymnázia za kostelem Nejsvětější Trojice začíná být hodně horko, a to doslova. Do šera se nesou výkřiky: "Hoří!"

Dobový snímek na jednom ze zastavení stezky Bylo nás pět, na němž je zachycena Piaristická kolej s kostelem Nejsvětější Trojice. | Foto: repro informační tabule stezky Bylo nás pět