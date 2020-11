Všichni jsou povinni nosit roušku a indikace k testování na onemocnění covid-19 probíhá u rodiček ve stejném režimu jako u ostatních přijímaných pacientů. „Na základě vyplnění dotazníku rodičkou personál provede vyhodnocení anamnestických a epidemiologických údajů a v případě, že je shledáno riziko možné nákazy, je pacientka testována,“ uvedla Karolína Frýdová z oddělení komunikace Nemocnice Pardubického kraje. Nastávající matky v současné situaci postrádají možnost návštěv v porodnici.

„Na jednu stranu jsem hrozně ráda, že můj partner bude se mnou moct být u porodu, ale mrzí mě, že tam potom budu sama a nikdo za mnou nebude moct přijít,“ vysvětlila prvorodička, která se chystá na porod v Chrudimské nemocnici. Nejprve zvažovala porod v Hradci Králové. „Nicméně kvůli kapacitám nemocnice jsem se rozhodla pro Chrudim. Bylo by totiž možné, že mě nepřijmou a budu muset rychle do jiné porodnice a to nechci riskovat,“ dodala prvorodička.

(apo)