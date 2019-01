Svitavy – Aktivisté ve Svitavách budou protestovat proti uvěznění Vlastimila Pechance.

Ilustrační fotografie | Foto: Deník/Jiří Sejkora

Do Svitav se tuto sobotu po roce opět sjedou extremisté. Tak jako v předchozích šesti letech chtějí veřejně protestovat proti uvěznění skinheada Vlastimila Pechance. Soudy ho poslaly na sedmnáct let do vězení za vraždu Roma Oty Absolona.

Aktivisté mají sraz ve třináct hodin na vlakovém nádraží, odkud se vydají na náměstí, aby uvězněného Pechance podpořili. Podle Mileny Brzoňové, vedoucí odboru vnitřních věcí svitavské radnice, aktivisté půjdou ulicemi 5. května, Tovární, M. Pujmanové, Bratří Čapků, Lanškrounská, Kyjevská, M. Kudeříkové, Dr. M. Horákové, Soudní a Vojanova na náměstí Míru, kde vystoupí řečníci. Vracet se budou jinou trasou, která povede přes čtvrť Lány, a to podchodem do ulice Klicperova, dále Purkyňovou, Hraniční, Svitavskou, Mýtní, Pod Viaduktem, A. Slavíčka a Pivovarskou zpět na vlakové nádraží. Jak uvedla ostravská aktivistka Iveta Machová, trasu stanovil sám Vlastimil Pechanec.

Bezpečnostní opatření

Na předem ohlášenou akci se připravuje jak město, tak policisté. Dohlédnou na pořádek a bezpečnost ve všech částech města. „Jsme připraveni obdobným způsobem jako v předchozích letech. Konkrétní opatření ale z taktických důvodů sdělovat nebudeme," řekl Jaroslav Krůl, vedoucí územního odboru policie ve Svitavách. Pořadatelé předpokládají, že se do veřejného protestu zapojí až dvě stě padesát účastníků. Proto si policisté pozvali posily. Pro dopravu bude zcela uzavřené náměstí. „V některých extrémních místech, kde by mohlo dojít ke kolizi, zajistíme hladký přechod účastníků přes silnici. Dopravní policisté budou dohlížet na všechny úseky," informoval Jaroslav Krůl. Oznámené shromáždění není podle Mileny Brzoňové v rozporu se zákonem. Jiné oznámení radnice nedostala.

Nový proces, nebo svoboda?

V sobotu uplyne přesně jedenáct let ode dne, kdy na následky bodných poranění zemřel Rom Ota Absolon, který na jedné svitavské diskotéce utrpěl vážná bodná poranění. Po několika hodinách zemřel. Ze smrti Oty Absolona obvinily soudy v roce 2003 skinheada Vlastimila Pechance. Poslaly ho na sedmnáct let do vězení. Údajně je nevinný. Aktivisté poukazují na nesrovnalosti ve vyšetřování a nezajištěné stopy. „Mé svědomí je čisté, ale systém si mne vybral jako pachatele, a to i přes důkazy o mé nevině," tvrdil odsouzený. Aktivisté chtějí nápravu. „Věříme v obnovu procesu, nebo propuštění Vlastimila Pechance po dvou třetinách jeho trestu, to jest 31. srpna 2013," dodala Iveta Machová.