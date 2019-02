Slatina - Policejní prezidium kontroluje materiál uložený v muničním skladu firmy Multiagro ve Slatině u Vysokého Mýta. Potvrdila to mluvčí prezidia Jana Macalíková, podrobnosti přislíbila později. Jednatel firmy Multiagro Rudolf Martin starší tvrdí, že jde o běžnou kontrolu. Podle České televize, která na kontrolu upozornila, existuje podezření, že jsou výbušniny nesprávně uložené.

"Je tady důvodné podezření, že tam kontrola nalezla věci, která tam nepatřily," řekl v pátek novinářům ve Sněmovně ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD). "Teď se bude provádět šetření v té věci. Policie areál bude hlídat do té doby, než kontrola skončí. Není to nic mimořádného. Ty kontroly se provádějí po celé České republice," dodal.

Podrobnosti k nálezu ministr nesdělil. Pokud se prokáže, že firma v objektu skladovala, co nesměla, může s ní být podle něj zahájeno správní, nebo i trestní řízení. "Nehrozí obecné ohrožení. Není tam detekováno tak velké nebezpečí, že by to ohrožovalo obyvatele okolních obcí," ujistil ale Chovanec.

"Vím, že policejní prezidium kontroluje sklad, ale ne kvůli nesprávně uloženému materiálu. Jde o běžnou kontrolu," řekl jednatel Multiagra.

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (ČSSD) televizi řekl, že je situace pod kontrolou a bezpečnostní radu zatím svolávat nebude. Od pondělí ale bude v areálu firmy rozsáhlá kontrola České inspekce životního prostředí, kraje a Českého báňského úřadu. Pokud by byla munice ve Slatině nesprávně uložená, bude hejtman požadovat její převoz do jiného skladu, uvedla ČT.

Firma Multiagro se zabývá výrobou civilního střeliva a obchodem se zbraněmi a střelivem. V roce 2006 figurovala v případu údajného uvedení nedovoleného střeliva na trh. Šlo o střely s ocelovým jádrem, které dokážou prorazit například i neprůstřelné vesty. Firma ale tvrdila, že střelivo řádně prošlo státní zkušebnou a smí být distribuováno na civilní trh. Proto také podala trestní oznámení pro podezření ze zneužití pravomoci veřejného činitele. Obviněn byl bývalý ředitel policejního útvaru pro dohled a dozor nad problematikou zbraní Antonín Kreml, žalobce však jeho trestní stíhání zastavil s tím, že o policejním důstojníkovi bylo už rozhodnuto v kázeňském řízení. Policejní prezidium rozhodlo, že žádný přestupek nespáchal. Policista, který údajně způsobil milionovou škodu firmám, kterým bránil uvést na trh vyzkoušené náboje, tak zůstal nepotrestán.

