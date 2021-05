„Mezi Opatovicemi a Časy dokončujeme násypy stavby a provádíme konstrukční vrstvy vozovky v podobě štěrkodrtě, kameniva a podkladních asfaltových vrstev,“ uvedla za ŘSD Kristýna Korenčiková. Práce pokračují i na mostech, které v tomto úseku mají dohromady délku přes dva kilometry. „U mostních objektů průběžně betonujeme nosné konstrukce, pracujeme na spodních stavbách a někde už i na mostním příslušenství,“ dodala Korenčiková. S otevření prvního úseku ŘSD počítá na 15. prosince.

Vázání výztuže nosné konstrukce mostu SO 212. Zdroj: StrabagZdroj: Deník/Zlata BauerováDruhý navazující úsek mezi Časy a Ostrovem by se měl otevřít přibližně v srpnu 2022. „Nejdůležitější zemní práce jsou zde už hotové. V hlavní trase jsou dokončené téměř všechny násypy, realizují se aktivní zóny a konstrukční vrstvy komunikace. Zároveň sanujeme svahy, na kterých byly zjištěny nestabilní slínovce. Někde máme položené i podkladní asfalt,“ vyjmenovala Korenčiková.

Na úseku dlouhém skoro patnáct kilometrů dálnice kříží kromě řeky Loučné a jejích přítoků také dvě železniční tratě. Konkrétně trať z Chrudimi do Borohrádku a ve stanici Uhersko trať z Prahy do České Třebové. Právě most přes železniční stanici Uhersko je jedním ze stavebně nejzajímavějších počinů na úseku. Jeho konstrukce s délkou 176 metrů se staví na obou stranách tratě. Až budou mít stavbaři hotovo, teprve potom se oba díly „otočí“, přesunou nad trať a spojí.

„Na polovině mostů v úseku máme hotovou nosnou konstrukci, přičemž u zbytku ji dokončíme do půlky letošního roku. Současně řešíme vodohospodářské objekty, dokončené jsou přeložky vodovodů, plynovodů a datové sítě. V těchto dnech pokládáme elektro kabely,“ popsala Korenčiková. Současně s hlavní trasou budují i odpočívky. V souvislosti s další výstavbou dálnice ale vedení kraje řeší stížnosti na podobu dálniční odpočívky nedaleko Starého Města u Moravské Třebové.

„Ta odpočívka má stát na nejlepší zemědělské půdě a je obrovská. Od začátku upozorňujeme, že ji tady nechceme, na kvalitní ornou půdu něco takového nepatří. Máme strach z hluku a kriminality,“ svěřila se starostka Starého Města Jarmila Řezníčková.

Velká obousměrná odpočívka je plánována také u Dolní Rovně na Pardubicku. „Ředitelství silnic a dálnic má rozpracovanou studii na rozmístění odpočívek a jsou dané parametry, v jakých mají být umisťované. Pokusíme se jednat s ředitelem ŘSD o možnosti, jak vyjít maximálně vstříc obcím, kterým se stávající rozměry, umístění a parametry nelíbí,“ řekl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Velkou výzvou pro stavbaře bude také tunel Homole v okolí Vraclavi na navazujícím úseku Ostrov – Vysoké Mýto. Půlkilometrový tunel má složité geotechnické podmínky, ŘSD kvůli úspoře času zvažuje jeho soutěž mimo stavbu dálnice. Jako samostatná stavba by se mohl začít stavět už napřesrok, nejpozději pak v roce 2023.