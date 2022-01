Po neděli začnou na železnici mezi Hradcem a Týništěm výluky

S výlukami by měli počítat po neděli cestující na železniční trati mezi Hradcem Králové a Týništěm nad Orlicí. Potrvají od 10. do 14. ledna a od 24. do 26. ledna, vždy od 8. do 14. hodiny.

Výluka, ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv

Všechny vlaky budou ve zmíněných termínech nahrazeny autobusy, které pojedou podle výlukového jízdního řádu. Výluka může mít vliv na návazné přípoje a přípoje v systému IDS. V železniční stanici Hradec Králové a Týništi nad Orlicí není vždy zajištěn přestup na navazující a přípojné spoje. Linka R pojede přímo z Hradce Králové do Týniště nad Orlicí a opačně a nikde jinde nestaví. Linka P z Hradce do Týniště a zpět staví pouze v Třebechovicích pod Orebem na hradeckém Slezském Předměstí. Linka Z zastavuje na všech zastávkách podle výlukového jízdního řádu (ten je k dispozici na webu dopravce). Náhradní autobusová doprava bude stavět v Hradci Králové před staniční budovou na zastávce MHD F, nástup J, výstup bude na zastávce MHD Dům L. Na Slezském Předměstí na zastávce MHD Nádraží, v Blešně u obecního úřadu, v Třebechovicích pod Orebem před staniční budovou, v Petrovicích nad Orlicí na autobusové zastávce Týniště nad Orlicí, Petrovice, hlavní silnice, v Týništi nad Orlicí před staniční budovou.