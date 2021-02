Málo jídla, špatné zacházení a zvláštní nakládání s příspěvky na péči. Tak popisují bývalé pečovatelky život na ubytovně pro seniory v Pohodlí u Litomyšle. Ubytovna před týdnem změnila místo. Nově bydlí téměř čtyři desítky klientů v bývalém luxusním hotelu Schindlerův Háj u Svitav. Vedení domova se ovšem brání, že se stalo terčem pomluv.

Omšelou budovu v bývalém areálu radiokomunikací na Pohodlí u Litomyšle vyměnili provozovatelé ubytovny po letech za hotel. Schindlerův Háj byl roky prázdný, někdejší sláva vyhlášeného luxusního hotelu je pryč. Teď tu žijí senioři z Pohodlí. Otázka je, zda změna adresy pomůže i ke změně pověsti. Otřesné zacházení se seniory popisují bývalé pracovnice domova. „Už jsme se na to nemohly dívat, tak jsme odešly. Násilí a nadávky tam byly na denním pořádku. Zákazy, otravuješ, zlobíš, nedostaneš kafe. Bylo hrozně těžké se postavit na odpor. Senioři měli málo jídla, ale báli se ozvat, aby neměli problémy,“ řekla Deníku pečovatelka Eva Brablíková, která z ubytovny v Pohodlí odešla vloni na jaře.

Provozovatelům domu jde podle ní jen o jedno. O peníze. Zaměstnanci se zde mají dobře. Kdo má dost směn, vydělá si prý za měsíc okolo 40 tisíc korun. „Kdo říká, že tam nebyl kvůli penězům, tak lže. Příspěvky na péči od státu se rozdělují mezi asistenty sociální péče. Navíc všechny příspěvky jdou na účet pana Vlacha (Marcel Vlach, sociální asistent v domově, pozn. red.),“ dodala Brablíková. Peníze ale podle ní nejsou všechno a všichni senioři mají právo na důstojné stáří. Není žádné tajemství, že část obyvatel ubytovny jsou bývalí alkoholici, bezdomovci a lidé bez rodin.

Vedení domova se ale hájí, že všechno jsou jen pomluvy a jejich klienti jsou spokojení. „Pokud mají klienti státem přiznaný příspěvek na péči, tak s každým uzavřeme smlouvu o asistenci,“ vysvětlil sociální asistent v domově Marcel Vlach.

Přiznává, že příspěvky chodí na jeho bankovní účet, ale podle něho to má logické vysvětlení. „Předešlý majitel příspěvky za jeden měsíc zpronevěřil a při odchodu bývalé ředitelky nebylo jasné, jestli bude příspěvek asistentům nový jednatel vyplácet. Proto se všichni asistenti domluvili, že příspěvky budou chodit na jeden účet, a to na můj. A z mého účtu jsou peníze spravedlivě rozdělované podle počtu odpracovaných směn. Jinak to nejde udělat,“ tvrdil Vlach. Jedním dechem dodal, že ze svého kupuje klientům, kteří nemají peníze, oblečení, kávu, boty nebo časopisy. „Dávám do toho tři až čtyři tisíce korun měsíčně. Když mám ty lidi rád, tak to udělám,“ podotknul Vlach.

Policie v domově prověřovala několikrát zanedbání péče, ale nikdy se nepotvrdilo a policisté případy odložili. Z policie šlo také několik podnětů na krajský úřad. „V domově opakovaně řešíme oznámení na zpronevěry nebo krádeže peněz, ale skutky jsme většinou odložili. Nepodařilo se nám prokázat, jestli peníze poškozený opravdu měl a nebo jsme nezjistili konkrétního pachatele,“ uvedla mluvčí policie Markéta Janovská.

Při návštěvě Deníku v nových prostorách u Svitav vše působilo pohodově. Na ubytovně zrovna byly pracovnice sociálního odboru ze Svitav a dorazil i provozní Leoš Mikulecký. Někteří klienti vyšli po obědě na čerstvý vzduch. „Jsem v domově dva roky a jsem spokojený, všechno je perfektní. Jídlo, léky, všechno mám. Koupili mi taky činky, abych mohl cvičit,“ řekl bývalý primář Vojtěch Pilař z Pardubic, který je v současné době upoutaný na vozík. Na špatnou péči si nestěžoval. „Máme asistenty sociální péče, zdravotní sestry, pečovatelku se sanitářským kurzem a všichni zaměstnanci prošli nějakým školením a chceme kurzy pro pracovníky i do budoucna. Tady klienty nikdo nemlátí, to je lež,“ sdělil provozní Leoš Mikulecký.

Přidala se k němu i zdravotní sestra Jana Stříteská, která v domově pracuje od minulého roku. „Jsou tady zdravotní sestry s dlouholetou praxí v nemocnici. Sama jsem dělala roky na interně v nemocnici v Litomyšli a mám specializaci na ošetřovatelskou péči,“ dodala Stříteská.

Asistenti se shodli, že někteří klienti jsou problémoví. „Klienti jsou hodně problematičtí, většina jsou bývalí alkoholici, bezdomovci, psychiatričtí pacienti, které v jiném domově důchodců nevezmou. Je to náročné hlavně psychicky,“ povzdechla si asistentka Sylva Hájková.

Boj o klienty?

Konkurenční boj. Z toho obvinil Marcel Vlach bývalé pečovatelky, které se rozhodly veřejně promluvit o situaci v domově. Ty navíc podaly stížnost ke Krajskému úřadu v Pardubicích. Eva Brablíková s kolegyní si totiž minulý rok otevřela podobné zařízení v Jimramově na Vysočině.

Ta ale konkurenční boj razantně odmítla. „Tak to vůbec není. Čtyřicet lidí sem nedám. Mysleli si, že jim přetáhnu klienty. Když se rozkřiklo, že odejdu a otevřu své zařízení, spousta lidí chtěla jít se mnou, ale oni jim to nedovolili. Mně jde jen o to, aby se ti lidé dostali někam, kde se budou mít dobře a nebudou se bát o něco říct,“ bránila se Brablíková. Z Pohodlí se do jejího domu nakonec přestěhovali jen čtyři senioři.

Problematická je podle Brablíkové v domově i lékařská péče o klienty. Někteří nebyli roky na kontrole u svých lékařů. Často do ubytovny jezdí také rychlá záchranná služba.

Žádné páky

Domov seniorů Pohodlí není registrovaná sociální služba, ale jen ubytovna. I tak tu ale mají několik lidí upoutaných na lůžku, kteří potřebují stálou péči. Někteří senioři jsou na vozíku. K ruce jim jsou dvacet čtyři hodin denně asistenti sociální péče. Těch pracuje v ubytovně jedenáct.

Bývalé zaměstnankyně domova sice podaly stížnost ke krajskému úřadu, ale zatím se nic neděje. „Domovem jsme se zabývali vícekrát, bohužel máme pouze omezené prostředky, jak proti neregistrovaným službám zasáhnout. Nejedná se o domov pro seniory dle zákona, ale ubytovnu, což nespadá pod zákon o sociálních službách a od toho se odvíjejí i naše možnosti,“ sdělila vedoucí odboru sociálních věcí Krajského úřadu Pardubického kraje Helena Zahálková.

Nicméně situací v domově se zabývala v minulosti také policie, protože krajský úřad měl podezření na několik trestných činů. Policie ale věc na konci minulého roku odložila a vrátila krajskému úřadu. „V současné době zvažujeme další kroky. Navíc komunikujeme s provozovatelem domova a s asistenty sociální péče, kteří v zařízení působí, s cílem najít vhodné řešení pro klienty a předejít případnému ohrožení na jejich životě či zdraví,“ dodala Zahálková.

Problémy s domovem se táhnou už roky. V minulosti tu úřady prověřovaly podivná úmrtí a zařízení také dostalo od kraje pokutu.