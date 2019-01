Pardubice - Léto nabídne v Pardubicích dostatek sportovního i kulturního vyžití.

Lukostřelba. Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Lukáš Horák

Dlouhá léta v Pardubicích platilo, že s létem ubývá možností kulturního i sportovního vyžití. Celý kraj ostatně bojuje s tím, že pravidelně opanuje chvost žebříčku návštěvnosti. Nápadů, jak oživit krajské město, už bylo víc než dost. A kromě Pardubického letního kina se ujal ještě jeden – Sportovní park Pardubice.

Akce, která navazuje na úspěšný Olympijský park Pardubice, jenž se před dvěma lety stal nejnavštěvovanějším olympijským parkem, i letos nabídne bohatý program. Konat se bude od 11. do 19. srpna v parku Na Špici.

Zapojit by se opět mělo několik desítek sportovních klubů z Pardubic a okolí. „Na stálých i variabilních stanovištích pak všechny kluby stejně jako v letech předchozích prostřídáme a nabídneme jim možnost se prezentovat a nalákat nadšené děti do svých řad. Podle mých informací se tato forma spolupráce – náboru osvědčila a vše by tedy mělo fungovat obdobně jako loni,“ uvedl manažer projektu Pavel Stara.

Řada akcí se bude konat i na zámku, kde se představí šermíři, šachisté nebo jezdecký klub.

„Zámek je do akce zapojen už druhým rokem a návštěvníci zde najdou klid a krásný výhled na zámeckých rondelech, harmonizující lekce jógy a také jedno překvapení jako připomínku 100. výročí založení naší republiky,“ řekl ředitel Východočeského muzea Tomáš Libánek.

Zachován bude systém hracích karet. Ty budou moci děti z pardubických školek a škol získat za zvýhodněnou cenu. „Držitelé hrací karty na ni budou sbírat záznamy o zdolání jednotlivých disciplín – jako tradičně získají za zdolání 12 sportovních disciplín diplom s jejich jménem a za zvládnutí 16 disciplín naši medaili,“ popsal Stara.

Chybět nebude ani kultura

Součástí akce bude i kulturní program. „V Olympijském parku Pardubice dostaly prostor regionální kapely v rámci Happy season stage. Zaslouží si svůj prostor pro prezentaci stejně jako sportovní kluby a dostanou ho znovu – každý všední den odpoledne ve fanzóně,“ uvedl manažer projektu Pavel Stara. Park bude slavnostně otevřen zahajovacím koncertem pro celou rodinu, první festivalový víkend nabídne kromě sportu také festival plný Ameriky Friends fest, druhý víkend pak Festival vůní, chutí a řemesel.