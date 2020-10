Hlavní akcionář, kterým je město Pardubice, se pokusil odvolat ředitelku už před měsícem. Důvodem návrhu, který zastupitelům předložili František Brendl (Pardubáci společně) a Martin Kolovratník (ANO), měly být odměny pro ředitelku a nákup auta.

ODMÍTLA PODEPSAT

Návrh zastupitelstvem sice prošel, situace se však zkomplikovala ve chvíli, kdy současná ředitelka odmítla podepsat žádost o změnu oprávněné osoby letiště, kterou musí schválit Úřad pro civilní letectví. K odblokování došlo až tento týden. „Jsem rád, že se uskutečnila schůzka mezi paní ředitelkou, předsedou představenstva a zástupci obou akcionářů. Mám pocit, že pomohla urychlení řešení současné situace. V tuto chvíli už byla podána žádost o změnu oprávněné osoby a nyní budeme čekat, zda Úřad pro civilní letectví tuto žádost schválí,“ sdělil člen představenstva Jan Hrabal.

Žádost byla na úřad odeslána ve čtvrtek ráno. „Mohu potvrdit, že Úřad pro civilní letectví k dnešnímu dni eviduje žádost o změnu oprávněné osoby letiště Pardubice,“ uvedl na dotaz Deníku mluvčí Úřadu pro civilní letectví Vítězslav Hezký.

Pokud úřad žádost schválí bude naplněno usnesení zastupitelstva a rady města, které pověřilo představenstvo společnosti odvoláním Šmejkalové a vypsáním výběrového řízení na nového ředitele letiště. „Vítám rozhodnutí paní ředitelky, která veřejně oznámila odchod z funkce,“ upřesnil Hrabal.

Rozhodnutí by mělo být na stole nejpozději do měsíce. Nová odpovědná osoba letiště by mohla být známá začátkem prosince. Následovat bude výběrové řízení, přípravy už probíhají. „Podle harmonogramu schváleného představenstvem by mělo být vypsáno 10. listopadu,“ dodal Hrabal.

Za Pardubický kraj, který je minoritním akcionářem, se úterního jednání účastnili radní pro dopravu Michal Kortyš a hejtman Martin Netolický. „Dospěli jsme k závěru, že rozhodujícím datem bude konec roku, dokdy je paní ředitelka ochotná být ve vedení společnosti. Účastníci výběrového řízení by měli být vybaveni příslušnými certifikáty a licencemi pro mezinárodní letiště,“ sdělil Netolický.

NEVYPLACENÉ ODMĚNY

Do konce roku zbývá podle hejtmana dořešit nevyplacené odměny za tři nové linky, které se ředitelce podařilo pro pardubické letiště získat. Celkem šlo o částku 225 tisíc korun. „Důvody, které byly vybrány v současné době, byly zástupné. Považoval bych spíš za etickou otázku, jestli může ředitelka hlasovat o svých vlastních odměnách. Ale rozhodně to není nic protizákonného,“ upřesnil.

Podle manažerské smlouvy náleží odcházející ředitelce odměna ve výši tří platů. „Pokud nebudeme mít dohodu s hlavním akcionářem, rozhodli jsme se, že jako kraj dáme paní ředitelce třetinu neschválené odměny darem,“ dodal hejtman Martin Netolický.