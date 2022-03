Pracovníci krajského úřadu společně s cizineckou policií, hasiči, úřadem práce a tlumočníky budou pomáhat uprchlíkům s ubytováním a potřebnou administrativou. V předsálí a sálu Jana Kašpara dostanou ukrajinští občané veškeré informace k pobytu v České republice a budou zapsáni do všech nutných registrů. Pakliže mají příchozí všechny dokumenty, proces zabere zhruba dvacet minut.

Nové centrum bude plně k dispozici denně od osmi do šestnácti hodin. Odpoledne a v noci bude přístupné s omezenými službami. „Vzhledem k tomu, že jde o agendu několika institucí a úřadů, je třeba zřídit jedno koordinační místo. I ostatní kraje přistoupily k využití bývalých očkovacích center a jejich přeměně na nově vznikající centra pomoci,“ řekl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Do centra míří nejčastěji ženy a děti. Pro ně na místě vznikl dětský koutek i místnost s provizorním noclehem. Koordinační místo humanitární pomoci bude zájemcům zajišťovat ubytování, dopravu a další nezbytnou pomoc. Na službách se budou mimo jiné podílet i překladatelé a psychologové.

V případě, že se uprchlíci rozhodnou zůstat v Pardubickém kraji, úřad práce jim pomůže sehnat práci.

„Policisté na místě budou provádět bezpečnostní prověrky osob, přihlášení k pobytu a následné odeslání cizince ke kolegům z odboru azylové a migrační politiky,“ sdělila mluvčí krajské policie Markéta Janovská. Hasiči jsou v případě velkého zájmu připraveni kapacity navýšit například o vyhřívané stany, aby se postarali o čekající venku. V Pardubicích navíc vznikne informační kampaň, která válečné uprchlíky navede do krajské budovy. Cílem je co nejvíce zjednodušit ukrajinským občanům vstup do České republiky.