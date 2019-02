Pardubice - Nové výzkumné a vývojové centrum pro celospalitelnou munici má od tohoto měsíce výrobce výbušnin, pardubická společnost Explosia.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

Byla tak postavena nová hala včetně nových technologií pro vývoj a výzkum. Objekt je rozdělen na dvě základní části – patrovou administrativní část s výzkumnými a vývojovými laboratořemi a část technologickou pro ověření výsledků vývoje a výzkumu.



Cílem bylo vybudovat a uvést do provozu novou technologickou jednotku určenou pro vývojové práce spalitelných muničních dílů.

Linka by měla mít dostatečnou vývojovou kapacitu, aby bylo možné věrně simulovat a ověřovat, zda výstupy výzkumu a vývoje bude možné následně převést do výrobní praxe.



„Požadovali jsme co největší možnou míru automatizace s maximálním počtem deseti pracovníků v jedné směně a v případě laboratoří nanejvýš pěti pracovníků, abychom drželi naše zaměstnance v co možná největším bezpečí,“ vysvětlil generální ředitel společnosti Explosia Josef Tichý.



Pořizovací cena nového výzkumného a vývojového centra se pohybuje kolem 100 milionů korun. (als)