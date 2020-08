U 42letého muže z Chrudimska se následně nákaza potvrdila. Jeho stav se poté začal zhoršovat a i přes podání remdesiviru po převozu do pražské Nemocnice Na Bulovce zemřel.

Informaci jako první přinesl server iDnes.cz, podle něhož muže poslala do nemocnice obvodní lékařka s podezřením na nákazu koronavirem.

Personál pardubické nemocnice ale muže neošetřil, neudělal mu ani test na covid-19, ale poslal ho do nemocnice v Čáslavi, která nemá infekční oddělení. „Nevíme, co přesně se odehrálo v Pardubicích, ale vzhledem k tomu, že čáslavská nemocnice nemá infekční oddělení, je postup pardubické nemocnice, která toto oddělení má, zvláštní,“ řekla pro iDnes.cz mluvčí Krajské hygienické stanice Středočeského kraje Dana Šalamounová.

Tisková mluvčí pardubické nemocnice tento postup omluvila tím, že lékaři se zabývali akutními pacienty a nabídla muži, že může počkat v čekárně nebo odjet do jiné nemocnice. Muž tedy odjel do Čáslavi, kde mu byl udělán test na koronavirus s pozitivním výsledkem. Kvůli zhoršujícímu se zdravotnímu stavu muže mu nemocnice druhý den zajistila lék remdesivir, další den byl převezen do Nemocnice Na Bulovce, kde zemřel.