Jak podivné kuplířství probíhalo? Dočtete se v článku níže

V obžalobě se píše, že otec dívky posílal za mužem cíleně a poté si od nich peníze bral. Někdy to byly i 2000 korun. Jeden z mužů byl odsouzen za to, že osahával dvanáctiletou holčičku a že sedmnáctileté dívce platil za sex a podával jí alkohol. Otec na rozsudek ještě čeká.

„Přišla a řekla ‚Chceš se milovat?‘ Tak jsme se milovali. Dělala to dobrovolně, nikdo ji k tomu netlačil, mohla by se milovat celou noc,“ uvedl odsouzený muž, který dívce dával peníze – podle něho je ale dostávala za úklid jeho kanceláří a další výpomoc. Náctiletá dívka ale poté začala odmítat za mužem chodit. Vypověděla, že se musela vždy opít, aby byla něčeho takového schopná.

„Ona se s ním měla velice dobře, ale zavřela si cestu k penězům, když mu řekla, že má jiného přítele. Pak už nesměla chodit do baráku, místo ní tam chodila prát ta mladší,“ měl jasno otec dívek, podle něhož se rodině rozbila pračka, takže se chodilo prát k rodinnému známému.

Mladší dívka vypověděla, že muž dvakrát přes oblečení osahával i ji a dal jí za to pětistovku. Jenže o dvanáctiletou dívku muž nestál a začala mu docházet trpělivost. Rodinu odstřihl od finančních zdrojů a nechtěl s ní mít nic společného. To zase naštvalo otce dívek, který se v opilosti rozhodl, že svého známého udá, protože obtěžuje nezletilé dívky. Zavolal proto policii. Z výslechů ale mimo jiné vyplynulo to, že otec tam dívky posílal schválně. „Posílal jsem je tam prát prádlo, ne jako prostitutky,“ hájil se ve středu před pardubickým soudem šestačtyřicetiletý muž s tím, že se necítí být vinný.

V obžalobě se píše, že otec dívky posílal za mužem cíleně a poté si od nich peníze bral. „Za účelem získání neoprávněného finančního prospěchu pro uspokojování potřeb svých a ostatních členů domácnosti opakovaně přesvědčil svou dceru, aby šla do místa bydliště dnes už odsouzeného spoluobžalovaného, a to s vědomím, že tam s ním bude mít pohlavní styk za úplatu,“ četl z obžaloby státní zástupce Milan Šimek. Starší z dcer si přitom někdy odnesla 1500 korun, někdy rovnou dva tisíce, peníze odevzdávala otci.

Rodinný známý někdy posílal rodině, která se nacházela ve finanční nouzi, peníze i jen tak. „Byly to chudáci děti, chtěl jsem jim pomoct. Dával jsem jim peníze, dokud jsem nezjistil, že je za mnou jejich táta posílá schválně,“ vysvětloval muž, který měl kromě dcery poměr také s manželkou svého kamaráda.

Když vše začala vyšetřovat policie, dívky šly i s třetím sourozencem do dětského domova. Oba muži zamířili před soud. Zatímco jeden už je odsouzen a odešel s podmínkou, otec na rozsudek ještě čeká. Za obchodování s lidmi spojené s prostitucí mu hrozí od 5 do 12 let ve vězení. Soud bude pokračovat ve čtvrtek.