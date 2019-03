DANIEL DOSTRAŠIL

správce sboru jednoty bratrské, Ústí n. O.

Přidám náš účinný babský recept: 200 ml domácího medu, 200 ml jablečného octa a 2 hlavičky rozmačkaného česneku smíchat, nechat 5 dní zrát v ledničce a pak ráno každý den 2 lžíce rozpustit ve vodě a vypít. Funguje zejména jako prevence nemocí, samozřejmě nenahradí pohyb na čerstvém vzduchu, zdravé jídlo, saunování. Držte se.

HANA CHVÁTILOVÁ

ředitelka ZUŠ P. Ebena, Žamberk

Máme doma dilema. Manžel věří na slivovici, já na Vincentku. A protože jsem preventivní typ, uznávám dostatek spánku, zdravou stravu, pohyb a dobrou náladu!

FRANTIŠEK TEICHMANN

středoškolský učitel biologie, Lanškroun

Moje rada by se dala vtěsnat do označení 4Č, tedy čili, česnek, červené, čerstvý vzduch. Ale není to o tom, že by se tak mělo léčit, ale nachlazení předcházet. A pod pojmem čerstvý vzduch myslím na zimní výšlapy, běžky a vyhrnování sněhu. Dvě zimní léčiva si dovolím doporučit. Jedna se jmenuje domácí kyselé zelí (díky táto) a druhá Prevemax. No, a když už člověk onemocní, musí to vydržet.

PAVEL STRNAD

ředitel kulturního domu Na Střelnici, Králíky

Nejlépe se člověk zbaví virózy, když si na 7 až 10 dní lehne do postele a nevystrčí nos. Jde to možná i rychleji, ale obávám se, že to není k tělu šetrné a viróza se lehce vrátí. Můj osvědčený recept spočívá v kombinaci mnoha činností: velmi časté mytí rukou, citrusy a med a slivovice, sauna a sprchování studenou vodou a především neoslabit organismus ponocováním. Dodržovat to ale nejde, takže občas ulehnu a je mi velmi špatně, mám hlubokou depresi a chci to všechno skončit. Ano, rýmička! :-)

MAREK ŠNAJDAR

zdravotník a náčelník Spolku přátel vzduchoplavby, Letohrad

Na malé nachlazení stačí projít branou naší nemocnice, ta je tak mocná, že ho hned vyléčí. Při horším průběhu se ještě projdu po dvoře a zdravím kolemjdoucí tak dlouho, až se uzdravím. A když je stav už tak kritický, že ani to nepomůže, jdu domů a léčím se slivovicí ze švestek od dědy. Ta letošní je tuze dobrá!