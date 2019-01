Praha, Těchonín – Ministerstvo obrany chce převést centrum biologické ochrany Těchonín na příspěvkovou organizaci. Jeho postoj ve středu vzala na vědomí Bezpečnostní rada státu. Ministerstvo detaily převodu špičkového zdravotnického centra zpracuje do podkladů pro jednání vlády, která bude o budoucnosti střediska rozhodovat.

Centrum biologické ochrany v Těchníně. | Foto: archiv Pardubického kraje

„V materiálu pro jednání vlády bude detailněji analyzována ekonomická, organizační, expertní a bezpečnostní dimenze varianty převedení centra biologické ochrany do podoby příspěvkové organizace," sdělil mluvčí obrany Jan Pejšek.

Uvažovaná varianta řešení budoucnosti zařízení počítá i nadále s tím, že by na provoz střediska přispívalo ministerstvo obrany. „Nicméně transformace na příspěvkovou organizaci by vytvořila vhodné předpoklady pro zajištění jejího financování i z jiných zdrojů," upřesnil Pejšek.

Zrušením centra by ministerstvo obrany ročně ušetřilo zhruba 100 milionů korun, které platí za jeho provoz. Armáda by ale přišla o jednu ze svých unikátních schopností. Právě boj s biologickým nebezpečím je jednou ze specializací českých vojáků v rámci NATO. Podle Pejška by navíc rušení nemocničního zařízení znamenalo jednorázové náklady v řádu až stovek milionů spojené s ukončením provozu a odsunem vybavení.

Od roku 2003 stát na budování centra vynaložil 1,8 miliardy korun. Jedinými pacienty je každoročně tisícovka vojáků v několikadenní karanténě po zahraniční misi. Podle ředitele zařízení Michala Kroči se ale v centru ročně školí řada civilních zdravotnických specialistů.