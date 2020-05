Ve většině měst a obcí položí květiny k válečným památníkům starostové v největší tichosti, jen s nejbližšími spolupracovníky. Radnice neplánují žádné oslavy a mnohdy o pietní vzpomínce ani neinformují veřejnost.

„Nechceme příliš nabádat ke shlukování, proto se ve dvou vypravíme k pomníkům ve městě už dnes dopoledne, abychom zítřejší svátek uvolnili pro případnou veřejnost,“ řekl starosta Chrudimě František Pilný.

V jiných městech Pardubického kraje však starostové položí květiny ke hrobům standardně až 8. května, tedy zítra dopoledne.

„Obavy ze shlukování jsou myslím liché. Lidé bohužel projevují o tyto svátky, ať již jde o výročí osvobození nebo založení republiky, naprosto tristní nezájem každý rok. I bez karantény,“ posteskl si mimo mikrofon mluvčí nejmenované radnice.

O co méně se veřejnost osobně zapojuje do těchto pietních akcí, o to ostřejší boj panuje na sociálních sítích ohledně zásluh na osvobození. Hlavně co se týče Prahy.

Do našeho kraje se Američané nedostali. Květnové dny zde však byly před příchodem Rudé armády, při bojích Němců s partyzány v souvislosti s národním povstáním, velmi horké. Často hlavně na venkově. Naopak třeba v Litomyšli nebo Chrudimi přijeli Rusové 9. května do už oslavujících měst, kde již byli Němci dva dny na postupném útěku. Za sebou však při drancování nechávali spoušť.