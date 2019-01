1. A a 1. B ZŠ Ústecká v České Třebové, ZŠ Zálší a ZŠ Skořenice.

Prvňáčci v Ústí nad Orlicí. | Foto: DENÍK/Petr Wagenknecht

Zapojit se může každá škola

Do školních lavic i letos zasedly na Orlickoústecku stovky a stovky prvňáčků. A Orlický deník přišel s novým nápadem: chce přinášet fotografie prvních tříd základních škol okresu.

Redakce oslovila vedení škol s nabídkou a reakce byla velmi vstřícná. Školy mají zájem se prezentovat, a to nejen formou fotografií nových školáků. A tak bude možná pro některé ze „základek" zveřejnění snímku jejich první třídy i prvním krůčkem k užší spolupráci s Orlickým deníkem. Některé ze škol s redakcí už spolupracují dlouhodobě a využívají tak možnost prezentovat své činnosti a aktivity. Jiné to ještě nezkusily, ovšem nic jim nebrání.

Prostě: zapojit se může každá.

Pokud do některé ze škol nabídka redakce nedorazila a chtěla by se prezentovat, stačí se ozvat na mail karel.pokorny@denik.cz

a počkat na odpověď.

Fotografie prvňáčků by se měly v Orlickém deníku objevovat zpravidla každý pátek, možná i častěji.

Těšíme se na spolupráci!



1. A ZŠ Ústecká v České Třebové.



1. B ZŠ Ústecká v České Třebové.



ZŠ Skořenice.



ZŠ Zálší.