„Je to poprvé, co budou mít Orlické hory komiks a já jsem se stal komiksovou postavou,“ prozradil mi s úsměvem při jednom z nedávných setkání archeolog a zakladatel uhřínovského archeologického muzea v přírodě Bohumír Dragoun, který je mimo jiné také vedoucím deštenského muzea. Autory zbrusu nových komiksových příběhů z Orlických hor jsou Radek Drahný a Tomáš Chlud, ilustrátor, ale také kostýmní výtvarník a držitel Českého lva.

Titulní strana knihy. | Foto: archiv Radka Drahného

„Bez pana Dragouna by ta práce na knize byla mnohem složitější, on nám byl jakýmsi mentorem a odborným garantem, jak textu, tak potom i ilustrací. S jeho pomocí kniha spatřila světlo světa,“ zdůrazňuje Radek Drahný.

Bohumír Dragoun je v Příbězích z Orlických hor v komiksech ztvárněn ve své profesi archeologa, a to v příběhu, který sahá až do pravěku.

Doškové střechy jsou hrozně časově náročné, říká zakladatel skanzenu v Uhřínově

Čtenářům kniha prostřednictvím obrázků přibližuje dávnou historii tohoto koutu země a jeho příběhy v letu staletí.

„Tím, že se pohybujeme v propagaci a pořád řešíme vztah k dětem a výuce, zjistili jsme, že vědí málo o svých rodných regionech. Jako Vrchlabáci, malé regionální nakladatelství, jsme před dvěma lety udělali první knihu komiksových příběhů z Krkonoš. Ukázalo se to jako naprostý regionální bestseller, trefili jsme se do černého. Na dvanácti příbězích jsme dětem představili historii regionu. A protože se nám ta spolupráce zalíbila, udělali jsme k tomu ještě Šumavu a následně zatím poslední knihu Orlické hory,“ říká Drahný.

Ukázka z knihy Příběhy z Orlických hor v komiksu.Zdroj: archiv Radka Drahného

Dřevaři, skláři, pašeráci i páter Koniáš

Orlické hory poznal už jako dítě, kdy sem jezdil s rodinou. „Ale teprve při práci na knize mi došlo, co všechno mi unikalo, jak hluboká a zajímavá historie Orlických hor je,“ přiznává.

Byla by škoda se o ni nepodělit s ostatními.

„Rádi bychom čtenářům ve věku 10 až 15 let, nebo chcete-li 8 až 17 let, nabídli jednoduchou zábavnou formou cestu k informacím o místě, odkud pocházejí a kde žijí. Je to důležité, protože děti se ve škole často naučí akorát o bitvě na Bílé hoře, objevení Ameriky, ale nevědí, co se stalo na „dvorku“, kde žijí. Orlickohorská kniha má dvanáct příběhů, každý má zhruba osm až deset či dvanáct stránek s tím, že začínáme v pravěku. Pak jdeme přes milníky, které jsou pro Orlické hory důležité, jako osídlování, dřevařská, sklářská historie, je tam velmi roztomilá kapitolka o pašeráctví i kapitoly zajímavé už jenom kvůli jménu, jako Koniáš, který působil na Podorlicku. Je tam také kapitola týkající se průmyslu,“ přibližuje obsah komiksové knihy Radek Drahný.

Máme pro vás deset top míst v Orlických horách, které musíte vidět a zažít

Připomíná přitom historické osobnosti spjaté s touto oblastí: „Hory generovaly chytré lidi, které tento region pomáhali zvednout, ať to byli ve Skuhrově Porkertové nebo Janečkové v Kvasinách…“

Velké postavy betlémářství i turistiky

Vypráví například i o smutném konci Josefa Utze, tvůrce proslulého mechanického betlému, který je k vidění v Olešnici v Orlických horách, o počátcích lyžování, o orlickohorské turistice a její velké osobnosti Jindřichu Štemberkovi, ale nevyhýbá se ani době předválečné a poválečnému odsunu původního německého obyvatelstva.

FOTO: Slzy i krev tekly v Orlických horách i po konci války

Příběhy Orlických hor a jejich historické milníky vyprávějí obrázky malované klasicky akvarelem. Komiksové postavičky Tomáš Chlud oblékl do skutečně dobových šatů, které zapadají do časů, o nichž se vypráví. Kromě toho, že je ilustrátorem a tvůrcem komiksů, je také kostýmním výtvarníkem, který při své práci sahá i do dávné minulosti. Navrhl kostýmy třeba pro televizní cyklus České století, seriál Bohéma režiséra Roberta Sedláčka, pro film Pravidla lži a řadu dalších, a to včetně například hraného dokumentu Defenestrace 1618. Je také držitelem Českého lva za nejlepší kostýmy, získal ho za kostýmy pro snímek Jan Palach.

Není to přitom poslední kniha komiksových příběhů zmíněné autorské dvojice. „Tato práce nás baví, děláme na další knize, mohu prozradit, že to tentokrát budou Jizerské hory,“ dodává Radek Drahný.

Kniha má 112 stran a představuje 12 příběhů z Orlických hor:

1) Příběh pravěký - bronzová sekyra s roztlučeným ostřím

2) Příběh dřevařský - Kryštof Wenzell, potomek alpského dřevaře

3) Příběh sklářský - rodina Fridrichů

4) Příběh rekatolizační - Antonín Ignác Nepomuk Koniáš, zkráceně páter Koniáš

5) Příběh podloudnický - Frantík Dvořák a Jan Štěpánek

6) Příběh betlémářský - tragédie Josef Utze

7) Příběh tkalcovský - tkadlec Josef Verner

8) Příběh turistický - politik Jindřich Štemberka

9) Příběh průmyslový - orlickohorský průmyslník František Karel Janeček

10) Příběh předválečný - ženich Josef Navrátil

11) Příběh poválečný - vysídlení původního německého obyvatelstva, Franz Köhler z Deštného

12) Příběh sportovní - počátky lyžování