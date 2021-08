„Já jsem to říkala, že si je máme koupit předem,“ odchází z nepořízenou od vstupu do skal žena s mužem, kterému je adresovaná připomínka o momentálně nedostupných vstupenkách. Muž procedí nepublikovatelný komentář, kterým shrne fakt, že dříve jak za hodinu se na okruh nedostanou

Je poslední červencový čtvrtek krátce před polednem a policisté stojící na křižovatce před Adršpachem staví jedno přijíždějící auto po druhém. „Pokud jedete do skal a nemáte koupenou vstupenku, tak bohužel – není kde zaparkovat,“ opakuje dokola muž v uniformě a vrací auto zpět na Teplice nad Metují. Adršpašská parkoviště byla v podstatě plná a online systém prodeje hlásil v několika časových oknech nulu volných vstupenek.

Podobnou zkušenost zažili v Adršpachu poprvé už 6. července. „Museli jsme na chvíli uzavřít příjezd do obce. Přijíždějící návštěvníci bez vstupenky obdrželi letáček, který jim vysvětlil vzniklou situaci - že parkoviště jsou plná a vyčerpaná je i stanovená kapacita turistů ve skalách,“ říká koordinátorka cestovního ruchu Kateřina Menšíková, a doplňuje, že na letáčku jsou doporučeny i další turistické cíle, jež stojí za návštěvu. Nechybí ani mapka záchytných parkovišť v nedalekých Teplicích nad Metují. „Tam buď mohou využít návštěvu Teplických skal nebo přijedou vlakem k nám do Adršpachu,“ doplňuje Menšíková, že v situacích, jaká byla včera před polednem, se nabízejí návštěvníkům jiné alternativy.

Právě v čase mezi desátou a 13. hodinou přijíždějí nejvíce návštěvníci, kteří se předem nepřesvědčí o dostupnosti prohlídkového okruhu a zkouší to naslepo. „Až na místě se ale dozvědí, že volno je třeba až po 14. hodině. Podle zkušenosti z loňského roku využijí tento čas k obědu nebo navštíví jiné místo. Například správkyně nedalekého Měděného dolu Bohumír si to pochvalovala, protože jim to zvedlo návštěvnost,“ doplňuje Kateřina Menšíková.

Zaměstnanci infocentra jsou před vstupem do skal první na ráně, takže občas musí čelit nějakému "výlevu" na nový rezervační systém. „Samozřejmě jsou i návštěvníci, kteří jsou naštvaní, že nemohou do skal jít hned. Ale když se s nimi chvíli bavíme a vysvětlujeme jim proč to vzniklo, tak většinou otočí a najdou pro to pochopení. Pak jsou možná trochu naštvaní sami na sebe, že si možnosti nezajistili předem,“ dodává Menšíková.

Jedno z parkovišť nedaleko vstupu do skal je určeno pro návštěvníky bez předchozí registrace a právě jeho kapacitu kolem 155 vozidel zaplňují z drtivé většiny auta s polskými SPZ. Po rozpačitém začátku turistické, kdy do Adršpachu příliš Poláků nejezdilo, se nyní situace změnila a z překonávání hranic už nemají strach. „Odhaduji, že kolem 55% z nich přijede se zakoupenou online vstupenkou. Určitě to není tak, že by drtivá většina Poláků přijížděla bez rezervace,“ nejsou na vině za vzniklou situaci primárně polští návštěvníci

Klady a přínos rezervačního systému, který vpustí do skal za jednu hodinu maximálně 400 lidí ocení hlavně návštěvníci na prohlídkovém okruhu. Ten rozhodně není přeplněný turisty, jak tomu bylo v některých exponovaných dnech v minulých letech.