Reakce nejsou jen negativní, mnozí rodiče uzavření nejen druhého, ale i prvního stupně chápou; pokládají ho však ale za nedomyšlené.

„Jaký má smysl zavřít 1. stupeň a nechat mateřské školy? To jako do školky covid nechodí? Si tipnu, že polovina matek má beztak jedno dítě na 1. stupni a druhé v MŠ,“ napsala pisatelka Sára Lavantová z Pardubic.

A pozastavila se nad zřízením škol pro děti zdravotníků. „Nacpou je do jedné skupiny, namísto toho, aby je nechali ve více oddělených skupinách – školách, takže když tam bude jedno pozitivní dítě, tak ti zdravotníci skončí doma stejně.“

Další poukazují na problém s nejmenšími dětmi, u kterých nelze příliš počítat s efektivní distanční výukou.

„Tak malé děti se ještě učit bez přímého kontaktu s učitelkou neumí. Druhý stupeň už je v pohodě, ale malým dětem to školu nenahradí. A do toho rodiče nemohou chodit do práce. V pátek si ho budu muset vzít s sebou do ordinace,“ uvedla zubařka z Chrudimska Viktorie Lupská.

A co školky?!

Na problém s prvňáky a částečně i s druháky, kteří potřebují získat školní návyky, ostatně poukazují i ředitelé škol a psychologové.

„Hlavně nechápu, že zavřou základky a nechají otevřené školky, kde jsou ty děti ještě v užším kontaktu,“ kroutí hlavou Filip Vatler z České Třebové.

„Zavření prvního stupně je z hlediska ochrany zdraví ostatních správné. Bohužel to není domyšlené, z hlediska technického i samotné výuky, a děti pak ve škole budou mít problémy. Rovněž nevěřím tomu, že v listopadu se školy otevřou,“ míní Zdeněk Michal z Chrudimě.

„Nadšen také nejsem, ale chápu souvislosti a respektuji to… S manželkou máme zdravotnické vzdělání a nekontrolovatelné promoření by byl masakr,“ poznamenal Robert Olexa ze Svitav.

Je skutečností, že ne všichni rodiče to vidí tak pesimisticky. „Moje zkušenost je stará 20 let. Syn byl tehdy v 1. třídě často nemocný, za pololetí měl polovinu docházky zameškanou. Já s ním byl na OČR a tak jsme se spolu učili doma, dle papírků od paní učitelky. Následky to na něm ale nezanechalo. Vystudoval i VŠ technického směru,“ napsal Deníku Jiří Švejnoha z Přelouče.

„Jako rodič a i jako učitel – letos prvňáčků – nařízení rozumím a chápu ho, i když učit prvňáčky po měsíci a půl ve škole, kdy si sotva zvykli na nový režim a prostředí, nebude lehké. Mám ale skvělé rodiče i děti ve třídě a v hlavě díky jarní karanténě koncept, jak to zvládnout, tak snad to vyjde,“ přidala se Vendula Holoubková.

Z dopisů a e-mailů rodičů sestavil Kamil Dubský