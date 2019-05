Venkov stále více zápasí s nedostatkem lékařů; praktiků, obyčejných zubařů, pediatrů i gynekologů. A bude jen hůř.

Podle studie Přírodovědecké fakulty univerzity Karlovy se v příštích deseti letech bude situace dále zhoršovat právě v odlehlých regionech, kde už nyní je lékařů nedostatek: v příhraničí na Králicku, na Moravskotřebovsku, ale také v okolí Poličky či Skutče.

Vystudovaní medici se do rodných periférií rádi nevracejí a zůstávají ve velkých univerzitních městech. Tam mají více zajímavějších příležitostí a vidinu větších výdělků. Klasická praxe dnes mladé netáhne.

„Do roku 2030 má ubýt podle výpočtů Stomatologické komory v celém Pardubickém kraji asi 50 zubařů. Staří odcházejí a mladé táhne zkušenost v zahraničí nebo alespoň ve velkých městech, kde si můžou 'čichnout' k nadstandardní stomatologii, kde se pracuje s mikroskopem a podobně. Mají tam v kartotéce několikanásobně méně pacientů než klasičtí zubaři, ale zajímavější výdělky,“ řekla 34letá zubařka Klára Lesenská ze Skutče.

Úlevy na nájemném i byty

Starostové s odlivem lékařů už nyní bojují například úlevami na nájemném, nabídkou služebních bytů.

„Zdejší zubařské ordinaci jsme poskytli bezúročnou půjčku na nákup vybavení,“ uvedl starosta Králík Václav Kubín.

Starosta Králík Kubín pociťuje nedostatek lékařů stále výrazněji. „Zatím tu základní zdravotní péči máme zajištěnou, ale v příštích letech půjdou stávající lékaři do důchodu. Budeme muset jejich nástupce nalákat, aby po nich praxe převzali,“ dodal.

Že je problém všeobecný, ale potvrzuje i příklad Choltic nedaleko Pardubic. „Dětská lékařka tu přestala fungovat na jaře roku 2018. Ordinační dobu měla třikrát v týdnu, zbytek ordinačních hodin působila v Přelouči. Většina maminek musí s dětmi dojíždět za pediatrem právě do Přelouče,“ popsal starosta Choltic Tomáš Bolek.

Přeloučská klinika se snaží do Choltic najít lékaře, který by zde ordinoval několik dní v týdnu. Do ordinace by docházelo zhruba 350 dětí, což nepokryje celý úvazek lékaře a zdravotní sestry.

Maminky s dětmi zatím jezdí na přeloučskou kliniku „Rodičům jsme nabídli možnost návštěvy pediatra v Přelouči, kde ordinují tři lékaři. V Přelouči na děti z Choltic čeká i sestřička Naďa Petrová z choltické ordinace,“ uvedla mluvčí EUC klinik Eva Hokrová.

Na vině klesajícího počtu klasických ambulantních lékařů je podle odborníků špatně nastavený systém vzdělávání. Právě u pediatrů je situace nejhorší, v tomto oboru hrozí celoplošná krize, nevyjímající i velká města.

„Stát se po léta nestaral o přípravu nových lékařů pro děti a dokonce tento lékařský obor jako samostatný nedávno zrušil, neboť nový základní obor pediatrie v sobě zahrnuje jak někdejší dětské lékařství v ambulantní péči, tak i donedávna samostatně existující praktické lékařství pro děti a dorost,“ uvedl mluvčí Pardubického kraje Dominik Barták.

S nedostatkem zdravotníků přitom zápasí i nemocnice. Řeší to najímáním zahraničních lékařů a sester.