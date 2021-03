V úterý doktorka v chrudimské lékárně vyzvedla dvacet dávek vakcíny. „Prvních deset naočkovaných bude ve středu, pokračujeme v pátek. Zájem je opravdu velký,“ popisuje.

Deset minut před jedenáctou už se v čekárně schází objednaní senioři. Všichni jsou rádi, že budou mít očkování za sebou.

Ve dveřích všichni dostávají dotazník, který před očkováním musí vyplnit. Jedna ze seniorek si stýská, že zapomněla brýle a prosí sestřičku o pomoc. „Tak pojďte, rovnou to píchneme,“ vyzývá ji sestřička Hana Pospíšilová. Vchází společně dovnitř a seniorka se tak stává první naočkovanou v tento den. „Ani jsem to necítila. Pokud jste praváci, nastavte levé rameno,“ říká poučeně a vychází z ordinace.

Třicet minut počkat

Vše jde jak na běžícím páse. Doktorka Mejzlíková se pacientů ptá na zdravotní stav, sestřička měří teplotu a vzápětí natahuje očkovací látku. „Už si přeji, aby to bylo za námi. Strach mám spíše z nemoci než z očkování,“ povzdychne si více než osmdesátiletá paní Boušková, která právě nastavuje levé rameno. Její kolegyně ale strach má. „Uvidíme, co to s námi udělá dnes, možná ještě zítra. Slyšela jsem, že některým lidem po očkování nebylo dobře,“ říká váhavě.

Doktorka seniory upozorňuje, že mají celý den odpočívat a nepřemáhat se. Všichni kývají na souhlas.

„Dostali jsme vakcínu AstraZeneca. Takový název bych si snad mohla zapamatovat,“ popisuje další z naočkovaných. Pět minut před půl dvanáctou je hotovo. První z naočkovaných už se pomalu obléká a chystá se na cestu domů. „A máme to za sebou, tak buďte všichni zdraví,“ říká a pomalu se loučí.

Naočkované ještě sestřička informuje o tom, že druhou dávku vakcíny dostanou za tři měsíce. Z ordinace si tak každý odnáší průkazku s termínem příštího očkování, 3. června se tu sejdou znovu.

Na první dávku vakcíny v obci čeká dalších dvacet seniorů nad 80 let. Lidé nad 70 let budou očkováni v závislosti na dodávce vakcín. „Nevíme, kdy dorazí další várka, ale doufáme, že velmi brzy,“ říká Mejzlíková.

V kraji je ochotna očkovat většina ordinací praktických lékařů.

Potvrzený seznam praktických lékařů zapojených do očkování (stav k 1.3.):

