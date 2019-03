Stát zamítl výstavbu obchvatu Poličky. Nic jiného se, popravdě řečeno, nedalo ani čekat. Důvod je jasný, hustota dopravy na I/34 není taková, aby si město obchvat zasloužilo.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) odkázalo na sčítání dopravy. „Tranzitujících aut přes Poličku je pouze zhruba 2,5 tisíce denně v každém směru. To vypovídá o nízké efektivitě obchvatu,“ sdělil Jakub Stadler z ministerstva dopravy. Naopak dvě třetiny dopravního zatížení na průtahu představuje podle sčítání městský provoz nebo tranzit, který v Poličce buď začíná, nebo končí.

Závěry to nejsou překvapivé. Poličku skutečně ani ve špičkách netrápí dopravní zácpy. Na rozdíl od Svitav, Litomyšle, Mýta, Chrudimě nebo Pardubic. Právě na tato města je upřena pozornost státních silničářů přednostně. Jako první se obchvatu dočká Chrudim, a to „už“ za dva roky. Stavět se začne letos, na trase nyní probíhá archeologický průzkum. Už tři roky se jezdí po první části obchvatu, odkud se ale tranzit vrací do města.

Další obchvaty mají zpoždění mnohem větší. Například první, severovýchodní část obchvatu Pardubic má být hotová v roce 2023.

Jenže podobná data je vzhledem ke zkušenostem s rychlostí staveb silnic v Česku třeba brát s velkou, spíše několikaletou rezervou.

Například obchvat ucpaných Svitav nebude hotov dřív jak v roce 2023. Podle dva roky starých plánů měl být přitom dostavěn společně s obchvatem Chrudimě. Silničáři ale tady mají vykoupenou teprve polovinu pozemků a je otázkou, jestli se letos stihne zahájit archeologický průzkum.

Podobně zahlcené Vysoké Mýto a Litomyšl si počkají ještě déle, obchvatem jim má být dálnice D35. Aktuální termín zprovoznění je rok 2025. Ten se ale pravidelně odsouvá prakticky z roku na rok. Podle 10 let starých plánů už D35 měla dávno stát.

Přímo „vražedné“ tempo výstavby obchvatů a dálnic v Česku se už stalo terčem posměchu a ostudných srovnání s Polskem nebo Německem. Česká televize spočítala, že třeba jihočeská dálnice D3 roste rychlostí 20 centimetrů za hodinu, zatímco hlemýžď zahradní se pohybuje 30krát rychleji, tedy 6 metrů za za hodinu.

100 metrů za rok

Jenže u „naší“, krajské dálnice D35 je přes sebevychvalování politiků tempo ještě pomalejší, ta se za 40 let v úseku mezi Hradcem a Mohelnicí prodloužila o čtyři kilometry. To je rychlost pouhý centimetr za hodinu, 100 metrů za rok. S obchvaty měst to není o mnoho lepší.

V desetiletém horizontu by se měly obchvatu města teoreticky dočkat Pardubice a o něco dříve Sezemice, kolem nichž povede přivaděč na D35. Další města si ale podobně jako Polička mohou ještě nejspíš několik desetiletí jen hrát s pastelkami na mapách. Třeba Česká Třebová, Lanškroun nebo Přelouč.