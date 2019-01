Pardubice – Pardubickým letištěm letos projde rekordní počet cestujících, očekává se jich až 120.000.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Dimíř Šťastný

Zájem turistů o lety s přistáním v Pardubicích bude znát i v závěru roku a na začátku ledna, kdy se očekává přílet až sedmdesát letadel za deset dnů. Informoval o tom Jiří Skalický, předseda společnosti East Bohemian Airport (EBA), která civilní část letiště provozuje.



Sedm desítek letadel by mělo na pardubickém letišti přistát od 30. prosince do 8. ledna.

V Rusku v tomto termínu slaví Nový rok a svátky obdobné českým Vánocům a ruská klientela je tradičně ráda tráví v Česku.

„Zvýšený zájem o pardubické letiště zaznamenáváme v lednu každoročně, letos je ale tento zájem o mnoho vyšší. Pardubické letiště se stává důležitým bodem v síti českých mezinárodních letišť," konstatoval Jiří Skalický.



V polovině prosince statistiky vykazují už 117.000 odbavených cestujících, do konce roku by toto číslo mohlo překonat hranici 120.000 pasažérů. Dosud letiště ročně odbavilo maximálně 93.700 lidí v roce 2007. V nárůstu provozu ale tento údaj až tak výrazný není. „Letecké společnosti začaly do Pardubic létat s většími stroji, jejich kapacita je mezi 200 až 240 cestujících na palubě," řekl Jiří Skalický.

Na vyšším počtu pasažérů má vliv kromě jiného i nedávná modernizace letištního zázemí a obchodní politika.



Do Pardubic se létá z Ruska na linkách z Moskvy a Petrohradu, v letní sezoně jsou tyto pravidelné lety doplněny ještě chartery do turistických destinací zejména na jihu Evropy.

Letiště letos dokončilo nákladnou modernizaci. Má nové zázemí technické obsluhy letadel, vznikl také nový areál leteckých pohonných hmot a zásobníky paliva.

Rozšířila se i ranvej. Náklady projektu dosáhly částky 265 milionů korun, z nichž 85 procent EBA dostala z evropských fondů.

Mezinárodní letiště provozuje společnost EBA. Dvě třetiny v ní vlastní Pardubice, třetinu Pardubický kraj.

Pro zvýšení kapacity letiště chce EBA vybudovat nový odbavovací terminál. (zr, čtk)