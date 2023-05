/FOTO, VIDEO/ Ochrana před přívalovými dešti a klidová zóna pro volný čas. To je nový Park Zdeňka Kopala v Litomyšli. Otevřen byl 1. května, lidé oceňují ovocné stromy nebo herní prvky pro děti. Podívejte se na fotky a video (nejen) z dronu.

Nový Park Zdeňka Kopala v Litomyšli. | Video: Lukáš Staněk

Pozemky při výjezdu z Litomyšle směrem na Poličku se proměnily v rozlehlý prostor pro trávení volného času. „Hlavní důvod, proč park vznikl, je ochrana před přívalovými dešti. Byl vybudován z dotací z evropských fondů jako protipovodňové opatření,“ sdělil starosta Litomyšle Daniel Brýdl. Odborníci ovšem nezvolili klasický velký poldr, ale systém několika zádrží.

„Vzniklo pět horizontálních vln, které zadržují vodu. To jsou základní těsněné vlny z jílového podloží, na ně se navršilo třicet centimetrů ornice. V horní části parku jsou ještě malé vlnky z ornice, která zbyla. Ta tvoří první linii zádržních zón, kde se voda zpomaluje,“ vysvětlila architektka Eva Wagnerová.

V parku je vysázeno 90 listnatých, 186 ovocných stromů a 500 keřů, to vše za tři miliony korun. „Stromy jsou staré odrůdy třešní, švestek, jablek, jsou tady oskeruše. Vše bude k volné konzumaci. V zónách na hraní jsou duby, habry, a pak jsou tady tři remízky, což je varianta pro zadržení vody kořeny. Jsou to přirozené keřové porosty, aby tam byla potrava pro zvířata, protože to neděláme jen kvůli vodě, ale aby vzniklo místo pro pobývání nejen lidí, ale i zvěře,“ upřesnila architektka.

Park ale není ještě hotový. Připravena je už druhá fáze, která však čeká na výkup pozemků.