VIDEO: O pohlaví se nezajímala, novorozence vyhodila do kontejneru a šla spát

/DOPLNĚNO V CELÉM ROZSAHU/ Matce, která v sobotu nad ránem vyhodila novorozenou holčičku do kontejneru na Labském palouku v Pardubicích, hrozí až výjimečný trest. Soud v poledne rozhodl o vzetí pětatřicetileté ženy do vazební věznice v Brně. Partner ženy chce děťátko do své péče. Podívejte se na videa z eskorty ženy k soudu.

Policisté vedou k soudu ženu, která vyhodila své novorozeně do kontejneru. Soud rozhodoval o jejím vzetí do vazby. | Video: Remešová Nikola

„V sobotu 8. ledna krátce před čtvrtou hodinou ranní muž a žena při procházce krajským městem náhodně prohlíželi kontejnery v lokalitě Labský palouk, kde v jednom kontejneru na komunální odpad objevili živého novorozence. Přestože je nález vylekal, zachovali se zcela správně a začali hledat pomoc,“ uvedl kriminalista Milan Šimek. Podle policie šlo o velké štěstí, protože dvojice v ulici už jednou byla a později se tam vrátila, čímž holčičce zachránila život. „Zvonili na zvonky domů, zastavili vozidlo, žena s mužem jim pomohli,“ uvedl Šimek. Podle lékařů dítěti zbývala maximálně hodina života. „Jen pár hodin starý novorozenec byl extrémně podchlazený, s teplotou kolem 20 stupňů Celsia,“ řekla mluvčí Pardubické nemocnice Kateřina Semrádová. Policisté vedou k soudu ženu, která podle všeho vyhodila své novorozeně do kontejneru. Soud rozhodoval o jejím vzetí do vazby.Zdroj: Deník/Nikola Remešová Po ohledání místa se ještě pozdě v noci rozběhlo pátrání po matce dítěte. Zapojily se desítky policistů. Vyšetřovatelé měli hned dva poznatky, které prověřovali. Jeden směřoval k nedaleké ubytovně, kde se vyskytovala těhotná žena ve společnosti nějakého muže. Druhý k domu nedaleko od místa nálezu novorozence. A právě tam nakonec policisté zazvonili a matku novorozence překvapili ve spánku. „Žena od počátku nic zapírala,“ konstatoval Šimek. Policisté vedou ženu k soudu: Zdroj: Remešová Nikola Pětatřicetiletá žena, která už má dvě děti, u výslechu uvedla, že nevěděla, že je těhotná. „Přestože partner i širší rodina se jí na možné těhotenství opakovaně vyptávali,“ uvedla mluvčí policie Markéta Janovská. Žena podle policistů v pátek v noci pocítila první porodní bolesti, nikomu však nic neřekla a v ranních hodinách spontánně porodila. O pohlaví novorozence se prý ale nezajímala, tělíčko zabalila do starého hadru, pak jej vyhodila do blízkého kontejneru a šla spát. Partner ženy při výslechu uvedl, že by mu další dítě nevadilo. „Holčičku by si přál a bude o ni bojovat,“ popsala mluvčí Janovská. O nálezu živého novorozence jsme v sobotu psali zde: VIDEO: V kontejneru nalezený novorozenec už je mimo ohrožení. Matka je zadržena Žena je obviněná ze zvlášť závažného zločinu pokusu vraždy na nezletilci. Trestní sazba je 15 až 20 let, případně trest výjimečný. „Důležitou roli budou hrát v daném případu posudky, nelze do budoucna vyloučit změnu právní kvalifikace,“ konstatovala Janovská. Doposud netrestaná žena čekala na rozhodnutí soudu se zavřenýma očima, klidná a bez sebemenší reakce. Svůj hrůzný čin nechtěla nijak komentovat. „Soud rozhodl o uvalení vazby na obviněnou, protože shledal oba vazební důvody jako naplněné. To znamená jak útěková vazba, tak možné ovlivnění svědků,“ informoval soudce Karel Gobernac. Žena tak byla ihned převezena do vazební věznice v Brně-Bohunicích, kde bude podrobena znaleckému zkoumání. Dítě je stále v péči lékařů, jeho stav je stabilizovaný. Podobný případ se stal před několika lety v Teplicích: Porodila dítě a hodila ho do kontejneru. Za vraždu novorozence dostala 15 let V Pardubicích je babybox, nachází se v areálu zdejší nemocnice. Přesto matka dítě odložila do kontejneru na odpadky na druhé straně města, asi čtyři kilometry od místa činu. "Co za ženskou tohle může udělat," kroutí hlavou lidé na facebooku Pardubického deníku a přidávají i ostřejší komentáře.