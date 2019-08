Už za tři měsíce vstoupí na regionální železniční tratě v Pardubickém kraji nový dopravce.

Vlak Leo Expressu | Foto: DENÍK/Miroslav Kucej

Černožluté vlaky společnosti Leo Express budou po deset let odbavovat cestující na tratích 024 z Ústí nad Orlicí přes Letohrad, Lichkov a Dolní Lipku do Štítů a 025 z Dolní Lipky do Hanušovic.