Ačkoliv se v souvislosti s koronakrizí mluví o ekonomické recesi a propouštění, skutečnost je (nejen) v našem kraji zcela jiná.

Nezaměstnanost v říjnu, kdy začala platiti koronavirová omezení ekonomiky, naopak klesla. Už předtím byl Pardubický kraj na špici českých krajů z hlediska počtu lidí bez práce, nyní jejich počet dále dále klesl na pouhých 2,5 procenta.

„Velkým dílem za to může firmami využívaný program Antivirus, v říjnu jsme ho uplatnili u 2200 firem v kraji a v součtu na 32 tisíc zaměstnanců, vyplatili jsme 560 milionů korun,“ uvedl ředitel pardubického krajského úřadu práce Petr Klimpl.

Druhým důvodem je skutečnost, že firmy stále dohánějí propad výroby z jarní vlny epidemie, kdy byla řada fabrik zavřených. „Z hlediska další poptávky je však nyní trh velmi nejistý,“ dodal Klimpl.

V příštích týdnech už ale situace tak růžová nejspíš nebude. Experti tvrdí, že právě kvůli Antiviru je současná vysoká zaměstnanost umělá a nepřirozená. A navíc se zimou skončí řada sezonních prací.

„Pokud nezaměstnanost klesá, i když klesá ekonomika, je to špatně, protože to znamená uměle udržovaná pracovní místa. To je pro stát velmi drahé. Nízká nezaměstnanost zároveň znamená, že firmy, které se dokáží adaptovat na nové podmínky trhu a potřebují nabírat nové lidi, je nemají kde brát. Takže ani ti schopní nemohou ekonomicky růst a tím se ještě prohlubuje krize,“ řekl Vít Jásek, výkonný ředitel Unie zaměstnavatelských svazů.

Dodal, že pokud si chtějí firmy udržet i v době krize své zaměstnance, musí přistoupit k jejich rekvalifikacím. „Jinak se z krize nikdy nedostaneme,“ podotkl.

Pouze dvouapůlprocentní nezaměstnanost je špatnou zprávou i z dalších důvodů. Především kvůli známému „nejsou lidi“. A to navzdory tomu, že nabídka volných míst kvůli druhé vlně koronaviru znatelně poklesla. Stále však jejich počet několikanásobně převyšuje počet nezaměstnaných, hlavně na Pardubicku. Chybí zejména dělníci u pásů ve zpracovatelském průmyslu, moderně přezdívaní jako „operátoři“.

„Popravdě musíme být vděčni za zahraniční pracovníky z východních zemí, protože řadu prací prostě Češi dělat nechtějí a nebudou,“ uvedl expert, který kvůli negativnímu nahlížení Čechů na imigranty nechtěl být jmenován.

Právě zpracovatelský průmysl, na který je Pardubický kraj orientován, koronakrize postihla relativně málo.

„Současnými omezeními je tak negativně zasažen především sektor služeb a to primárně pohostinství. Právě tady lze v nadcházejících měsících očekávat zánik části pracovních míst,“ uvedl analytik hradecké společnosti Akcenta Miroslav Novák.

Většina oslovených odborníků se domnívá, že dopady koronakrize na pracovním trhu pocítíme významněji až v příštím roce, kdy začne nezaměstnanost výrazněji stoupat.