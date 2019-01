Orlickoústecko – Se žaludkem staženým velkým očekáváním a bez chuti na cokoli možná prožije první školní dny nejeden prvňáček. Kromě nového prostředí školy žáci „ochutnají" i prostředí školní jídelny.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Kopáč

„Měli jsme tady hošíčka, který se vždycky ráno, když přišel do školy, podíval na jídelníček. A když bylo jídlo, které neměl rád, měl celý den zkažený," vzpomíná s úsměvem vedoucí školní jídelny v Řetové Petra Kolářová. Tamní jídelna dětem dnes, kdy půjdou poprvé na oběd, nabídne rybí filé s bramborem a salát. Malé strávníky už mají paní kuchařky docela přečtené a vědí, že radost jim udělají nejen řízkem, i když ne všem se zavděčí. „Děti ve školce baští hezky, ty školní už jsou vybíravější," říká ze své zkušenosti vedoucí jídelny a pokračuje: „Mezi jídla, kterými dětem uděláme radost, patří špagety, rizoto, řízek i mexické fazole. Ze sladkých jídel to jsou buchty a bavorské vdolečky, zato rýžový nákyp moc nemusejí."

První týden dětem „osladí" například také v Lanškrouně, kde jídelna Madoret připraví kynuté knedlíky. Jídelní lístky napříč okresem spojuje pestrost: ryby, vepřové a hovězí maso, bezmasá jídla, sladké pokrmy. A někde jdou ještě dál. Mezi vyhlášené jídelny patří například ta při ZŠ Habrmanova v České Třebové. „Při sestavování jídelníčku se už nemusíme striktně řídit danými recepturami a můžeme jídelní lístek obohatit o jídla krajová, různé speciality nebo o jídla méně známá. Jídelní lístek se tak stává pro strávníky zajímavější a atraktivnější. Žáky i dospělé strávníky lákají tajemné názvy nových pokrmů a jsou zvědaví, jak chutnají," láká strávníky vedoucí jídelny Jarmila Dostálová a pokračuje: „Jsou přísně hlídány limity spotřeby tuků a cukrů. Přitom není vůbec jednoduché sestavit zdravý, pestrý a nutričně vyvážený jídelníček, který by odpovídal požadavkům školního stravování a zároveň chutnal všem strávníkům."