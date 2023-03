„Napiš si úkoly, pak můžeš jít ven.“ To už na Orlicku mnohdy neplatí

Domácí úkoly už nemusí být povinné, jako to zažila dnešní střední generace. Záleží na postoji školy, která si sama určí, zda děti dokážou zvládnout učivo v běžných hodinách, anebo potřebují doma procvičit to, co se právě naučily. Hlavně covidová doba domácí učení znechutila a školy proto absenci domácích úkolů jdou o to víc vstříc.

Domácí úkol - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock