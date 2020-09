„Od jedné pacientky byl přenos potvrzen k pěti osobám a další čekají na výsledky testů. Ústav je krajským zdravotnickým zařízením. Požádám o uvolnění osobních ochranných prostředků a s vysokou pravděpodobností jeden z pavilonů projde testováním všech osob,“ uvedl hejtman kraje Martin Netolický.

Vážná situace je v Čisté u Litomyšle, kde, jak oznámil starosta obce Petr Dřínovský, jsou do značné míry paralyzovány veřejné instituce. Odborný tým Armády ČR tam testoval žáky a zaměstnance místní školy. Nevynechal ani rodiče, kteří se zúčastnili slavnostního zahájení školního roku. „Z padesáti prověřovaných osob má jedenáct dětí pozitivní testy, stejně jsou na tom čtyři dospělí. Negativně testovaní žáci a dospělí absolvují druhý test v pátek 18. září,“ uvedl starosta Čisté. Zavřená je škola, zastavil se i provoz obecního úřadu. V sobotu se měl konat hasičský závod, ale byl zrušen stejně jako nedělní slavnosti na osadě Brlenka.

Na obranu proti šíření koronaviru se uzavřely domovy seniorů, bez návštěv se musí obejít i pacienti nemocnic v celém Pardubickém kraji. Hamzova léčebna pro děti a dospělé v Luži na Chrudimsku k podobně radikálnímu kroku dosud nepřistoupila, ale zavedla jasná pravidla. Od pátku jsou návštěvní hodiny omezeny jen na středeční a nedělní odpoledne, vždy od 14 do 17 hodin. Aby lidé zvenčí nechodili do pokojů klientů, objevil se nápad v podobě postavených stanů v parku. „Už je máme delší dobu a osvědčily se. Hezké posezení chrání před deštěm a sluncem a do pavilonů tak až na výjimky nikdo zvenčí nepřijde,“ uvedl ředitel lužské léčebny Václav Volejník.

Mezi klienty tohoto rehabilitačního zařízení se nákaza Covid-19 dosud neobjevila. Protože na to nelze spoléhat, léčebna má zajištěno zvláštní karanténní oddělení v pavilonu H. „Může fungovat prakticky okamžitě,“ dodal ředitel Volejník.