„Chodíme sem na pivo už roky. Hodně se tady zastavují cyklisté,“ dodává manželský pár, který dorazil na dvě orosená a sedá si na lavičky pod stromy. O tom, že to u Močidla žije, svědčí i Pivní sklerotník, který je plný plůtků. V Lubné mohou hosté zaplatit mobilním telefonem, a to přes QR kód. Jedno pivo tady stojí dvacet korun. Vymyté půllitry visí na dřevěném věšáku.

Z Močidla je to jen několik kilometrů do Horního Újezdu, kde mají na Podlubníčku pivní studánku už čtyři desítky let. Vede sem cesta údolím, rovnou k dalšímu soudku piva ve studánce. Je čtvrtek navečer, u studánky zatím sedí s pivem jen dva pánové. Postupně se ale trousí další a za chvíli je na lavičkách plno.

Psali jsme:

V Příluce je samoobslužný bar pro turisty. Vše je za dvacku, platí se i QR kódem

„Je tady krásně. Klid, pivo za dvacku a vždycky tady někdo sedí. Lepší než v hospodě. Chodíme sem na pivo už snad třicet let,“ vysvětluje Jan Dvořák z Litomyšle. Sud piva je ponořený ve vodě, vedle leží pumpička, to kdyby pípa stávkovala. Na Podlubníčku se za pivo platí do kasičky.

Druhým rokem je turistům i místním lidem nonstop otevřená Žíznivá studánka v Příluce na vyhlídce u kapličky. Velký box s limonádami i pivem v plechovkách a tatrankami je ukrytý v dřevěné chaloupce s odklápěcí střechou.

„Lahve a plechovky doplňujeme průběžně, aby byl pořád výběr. Pití v létě chladíme namraženými lahvemi s vodou, krásně udrží vše studené,“ přibližuje starosta Příluky David Šimek.

V Kozí uličce v Újezdci točí chlazeného Radegasta.Zdroj: Deník/Iveta Nádvorníková

Jako samoobslužná prodejna

U Žíznivé studánky je vše za dvacet korun. Lidé hází mince do zamčené kasičky nebo mohou platit přes QR kód. „Peníze nám vždy vychází dobře, někdo zaplatí i víc a nikdy se nám z boxu nic neztratilo. Stane se, že večer přijede parta mladíků, naberou piva, vše zaplatí a jedou pryč. Je to taková samoobslužná prodejna,“ směje se Šimek.

Na vyhlídce u kapličky je rozhled do krajiny, to hned pivo jinak chutná. Turisté navíc mohou nahlédnout do kaple Panny Marie Karmelské, kam se vrátily oltáříky. Jde o unikátní památku lidového řemesla v České republice. Příluka sousedí s Novými Hrady, kde se nachází známý rokokový zámek. Na druhou stranu z vesnice vede cesta do osady U Tří Kocourů.

Schindlerova archa v Brněnci znovu ožije. Nejen muzeem. Rozjede se i textilka

Březovou alejí kolem poutního místa Růžový palouček pak přijedou turisté do Újezdce. Tady se nachází další pivní studánka. Chlastinec sídlí v Kozí uličce kousek za obecním úřadem. „Tady dávají lišky dobrou noc,“ vítá nás s půllitrem piva v ruce Petr Rambousek.

Soudek piva i s chlazením je ukrytý v dřevěné boudě, kolem jsou lavičky, stolky ze špalků dřeva i houpací síť. „Přes hlavní sezonu, kdy jsou ve vsi chalupáři, měním sud piva každý druhý den. Pivo stojí třicet korun a platí se do kasičky. Zatím jsem s lidmi neměl problém. Jak je to malá vesnička, tak si tady všichni vážíme toho, že je kde si dát čepované pivo,“ míní Michal Vodehnal, který žije s rodinou v sousedním domě. Chlastinec založil vloni s bratránkem, letos už ho ale provozuje sám.

Kolem sedmé hodiny večer se posezení v Kozí uličce rozrůstá. Přichází místní lidé, vytahují svoje půllitry, domácí uzené i něco ostřejšího. „Narodil se mi syn, to se musí zapít, ať je zdravý,“ říká novopečený otec a všem hostům Chlastince nalévá panáčka. Dnes tady zřejmě dobrou noc lišky dávat nebudou.