Pardubice - Klisny Sázava a Lužnice byly loni vydraženy každá za více než půl milionu korun.

Dražba koní na závodišti | Foto: DENÍK/Luboš Jeníček

Kvalitní a zajímavé koně nabídne dražba, která se uskuteční tento pátek na pardubickém závodišti.

Akce pro všechny, kteří mají rádi koně

Středoevropská dražba anglického plnokrevníka, která je už sedmým rokem tradiční součástí Velké pardubické, začne ve dvě hodiny. Prohlédnout si nabízené koně však budou moci zájemci už od deseti hodin dopoledne. „Myslím, že dražba není zajímavá jen pro lidi z prostředí dostihů, ale i pro všechny, kteří mají rádi koně. Je to možnost vidět mladé nadějné koně a koně z dráhy," řekl organizátor dražby Tomáš Janda.



Podle původu by favoritem dražby mohl být syn dvojnásobné vítězky Velké pardubické Registany. „Myslím, že to je ojedinělá možnost koupit ročka po vítězce Velké pardubické, a to ne ledajaké. Registana navíc již dokázala dát dva jedničkově umístěné koně na překážkách. V katalogu je ale několik dalších koní, kteří by mohli aspirovat na nejdražšího koně dražby," nechal se slyšet Tomáš Janda.

Dvě klisny za více než milion korun

Loňský rok byl pro Středoevropskou dražbu rekordní. Klisny Sázava a Lužnice byly vydraženy každá za více než půl milionu korun. „Samozřejmě bych byl rád, pokud by se tyto ceny podařilo překonat," uzavřel organizátor dražby.