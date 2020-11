Na elektronické recepty si lidé zvykli, nemusí už v čekárnách riskovat virovou nákazu. S další užitečnou novinkou nyní přicházejí lékárny, které zdarma dovezou medikamenty až domů.

Ilustrační foto | Foto: Deník

Opakované návštěvy kamenných lékáren by tak mohly odpadnout. „Nejvíc mě naštve, když mi magistra oznámí, že některý z předepsaných léků nemá na skladě a musí ho objednat. To pro mě znamená následující den další cestu do města. Pokud existuje možnost dovozu domů, rád ji využiji,“ říká třiašedesátiletý Martin Klement z Chrudimska.